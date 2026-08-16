Diversión extrema

Para algunos niños y adolescentes, la mejor manera de pasar unos días de estas vacaciones de verano, fue asistir al Camping del Club Campestre de San Luis.

Ahí, las mañanas transcurrieron con gran energía, agradables y divertidas experiencias.

Como parte de las actividades recreativas que realizan en el tradicional camping, participaron en una fiesta acuática, por lo que transforman las áreas ideales para este especial esparcimiento.

Los niños y adolescentes llegaron felices a disfrutar la mañana soleada y la serie de atractivos.

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Los elementos especiales, cautivaron a los campistas, en un encuentro de intensa acción y alegría.

¡Vaya que disfrutaron en grande!