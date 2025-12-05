¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS
Dalel Valentina Abraham Dayoub festejó sus 15 años con una estupenda celebración.
Con sus papás: Jesús Abraham Esper y Abeer Dayoub y sus hermanos: Jesús Lázaro, Abeer Paulina y Daniela Regina recibieron a los invitados.
Transformaron el salón de fiestas donde se realizó el festejo con una serie de elementos multicolores que agradaron a la selecta concurrencia.
Ahí, su abuelita Amal Dib, seres queridos y grupos de amigos.
Ellos, le expresaron a su gran amiga los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.
La atmósfera agradable, plena de felicidad.
