¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Dalel Valentina Abraham Dayoub festejó sus 15 años con una estupenda celebración.

Con sus papás: Jesús Abraham Esper y Abeer Dayoub y sus hermanos: Jesús Lázaro, Abeer Paulina y Daniela Regina recibieron a los invitados.

Transformaron el salón de fiestas donde se realizó el festejo con una serie de elementos multicolores que agradaron a la selecta concurrencia.

Ahí, su abuelita Amal Dib, seres queridos y grupos de amigos.

Ellos, le expresaron a su gran amiga los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.

La atmósfera agradable, plena de felicidad.