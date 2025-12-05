logo pulso
¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
Dalel Valentina Abraham Dayoub festejó sus 15 años con una estupenda celebración.

Con sus papás: Jesús Abraham Esper y Abeer Dayoub y sus hermanos: Jesús Lázaro, Abeer Paulina y Daniela Regina recibieron a los invitados.

Transformaron el salón de fiestas donde se realizó el festejo con una serie de elementos multicolores que agradaron a la selecta concurrencia.

Ahí, su abuelita Amal Dib, seres queridos y grupos de amigos.

Ellos, le expresaron a su gran amiga los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.

La atmósfera agradable, plena de felicidad.

