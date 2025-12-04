¡GRANDES AMIGOS! CONVIVEN POR NAVIDAD

Un dinámico grupo de amigos se encontraron en una estupenda celebración, por la llegada de la época navideña.

Ellos, excompañeros del Instituto Potosino generación 65-70, les identifica su pasión por la vida y por lo que emprenden cada día; son entusiastas, visionarios y emprendedores y con el correr de los años han fortalecido su amistad.

Compartieron sus experiencias de la temporada y, sobre todo, expresaron su deseo de que la Noche Buena que en breve llegará, sea de gran alegría y bienestar, entre sus familias.

También, en el encuentro comentaron de sus pasiones y pasatiempos que tanto les identifica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La velada, como se esperaba, resultó excepcional.

Al final, entre abrazos y sonrisas, se desearon prosperidad.

¡A celebrar!