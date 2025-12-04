logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡GRANDES AMIGOS! CONVIVEN POR NAVIDAD

Por PULSO

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un dinámico grupo de amigos se encontraron en una estupenda celebración, por la llegada de la época navideña.

Ellos, excompañeros del Instituto Potosino generación 65-70, les identifica su pasión por la vida y por lo que emprenden cada día; son entusiastas, visionarios y emprendedores y con el correr de los años han fortalecido su amistad.

Compartieron sus experiencias de la temporada y, sobre todo, expresaron su deseo de que la Noche Buena que en breve llegará, sea de gran alegría y bienestar, entre sus familias.

También, en el encuentro comentaron de sus pasiones y pasatiempos que tanto les identifica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La velada, como se esperaba, resultó excepcional.

Al final, entre abrazos y sonrisas, se desearon prosperidad.

¡A celebrar!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

SLP

Redacción

¡GRANDES AMIGOS! CONVIVEN POR NAVIDAD
¡GRANDES AMIGOS! CONVIVEN POR NAVIDAD

¡GRANDES AMIGOS! CONVIVEN POR NAVIDAD

SLP

PULSO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO
BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

SLP

Maru Bustos

LE DESEAN DICHA EN SU MATRIMONIO

CECILIA ES BAUTIZADA
CECILIA ES BAUTIZADA

CECILIA ES BAUTIZADA

SLP

Maru Bustos

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO