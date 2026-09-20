¡Orgullosos de ser mexicanos!

El Club Deportivo Potosino festejó el 216 Aniversario de la Independencia de nuestro país, con una Verbena Mexicana.

El Ingeniero Vicente Ruiz Rodríguez, presidente del Consejo de Administración, con su esposa Lupita Padilla de Ruiz, quien representa la Comisión de Sociales, la reina Isabella López Zavala con su Corte Real, presidieron la celebración patria y la Ceremonia del Grito.

En una atmósfera tricolor, de júbilo y gran fervor, recordaron a los héroes que nos dieron patria, ondearon la Bandera y sonaron la campana.

En medio de ¡gran alegría y emoción, las voces de la familias socias e invitados se unieron en una sola para gritar con júbilo ¡Viva México!

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Enseguida, el espectáculo de pólvora y fuegos pirotécnicos. La noche, de folklore y tradiciones de nuestros pueblos y, sobre todo, de gran amor a México, sus raíces y su gente.