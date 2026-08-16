Pasión por el golf

Los más expertos jugadores demostraron su buena estrategia de juego en un Mini Torneo que se llevó a cabo en el marco del programa Rotary Means Business.

El evento reunió a socios rotarios del Distrito 4130 de Rotary International, encabezados por su Gobernador David Eaton Kenner.

Fue organizado por el Club Rotario de San Luis Potosí y se realizó en La Loma de Golf.

Con habilidad y precisión en el green, los jugadores alcanzaron las mejores puntuaciones que llevaron a los más audaces a obtener el triunfo.

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Al final, en una animada celebración premiaron a los ganadores de este torneo, quienes recibieron el reconocimiento y felicitaciones de sus compañeros y amigos por su esfuerzo y calidad de juego.