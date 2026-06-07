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¡QUÉ BIEN LA PASARON!

CELEBRAN SUS CUMPLEAÑOS JUGANDO GOLF CON LAS AMIGAS

Por Maru Bustos PULSO

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Laura Hallal, Libeth Tirado y Alma Rosa Méndez festejaron sus cumpleaños con un Torneo de Golf y una estupenda celebración entre amigas.

Radiantes y felices, compartieron con las ahí reunidas su afición por el deporte escocés, disciplina deportiva que practican con constancia y desde hace varios años en La Loma Residencial & Club de Golf.

Así, en una mañana de intensa acción, las bastoneras más audaces demostraron su preparación y experiencia en el green.

Las más hábiles fueron campeonas y recibieron atractivos premios y regalos en una comida, que además fue en honor de las cumpleañeras, por lo que hubo agradables sorpresas y detalles especiales para ellas.

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El festejo, cargado de de emociones y ¡gran felicidad! para Laura, Libeth y Alma Rosa en este día en sus vidas, en el que la pasaron de lo mejor.

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