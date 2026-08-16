El temple, valor y estilo de reconocidas figuras del toreo, fue admirado por los aficionados a la fiesta brava en la primera corrida del serial taurino de la Feria Nacional Potosina.

En la Monumental Plaza de Toros "El Paseo", los taurinos de corazón ovacionaron al español Antonio Ferrera, Sergio Flores y Fermín Espinosa, quienes lidiaron seis bureles de la ganadería de Xajay.

Desde las barreras, tendidos y palcos de sombra y sol admiraron lucidores pases con el capote y artísticas faenas con la muleta.

Siempre voluntariosos y bien plantados en el ruedo, la tercia de matadores cautivaron a la concurrencia.

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Su entrega fue ovacionada por los aficionados a la fiesta brava.

La noche, de emociones.