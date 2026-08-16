logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡Taurinos de corazón!

Admiran el temple y valor de reconocidas figuras

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El temple, valor y estilo de reconocidas figuras del toreo, fue admirado por los aficionados a la fiesta brava en la primera corrida del serial taurino de la Feria Nacional Potosina.

En la Monumental Plaza de Toros "El Paseo", los taurinos de corazón ovacionaron al español Antonio Ferrera, Sergio Flores y Fermín Espinosa, quienes lidiaron seis bureles de la ganadería de Xajay.

Desde las barreras, tendidos y palcos de sombra y sol admiraron lucidores pases con el capote y artísticas faenas con la muleta.

Siempre voluntariosos y bien plantados en el ruedo, la tercia de matadores cautivaron a la concurrencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Su entrega fue ovacionada por los aficionados a la fiesta brava.

La noche, de emociones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Disfrutó de su Baby Shower
Disfrutó de su Baby Shower

Disfrutó de su Baby Shower

SLP

Maru Bustos

Empieza la cuenta regresiva para recibir a su bebé

Vacaciones intensas
Vacaciones intensas

Vacaciones intensas

SLP

Maru Bustos

Destrezas y habilidades en el Club Campestre

Homilía
Homilía

Homilía

SLP

Redacción

Que el viento, no nos distraiga

¡Llegó el gran día!
¡Llegó el gran día!

¡Llegó el gran día!

SLP

Maru Bustos

¡Se casan!; viajarán de luna de miel a Europa y África