EMOTIVA ACCIÓN DE GRACIAS
SE GRADÚAN DE SECUNDARIA
Galeria
Un grupo de jóvenes participaron en una ceremonia de acción de gracias, con la que celebraron finalizar sus estudios de secundaria.
Lograrlo requirió de esfuerzo, entrega y disciplina.
Como parte de los festejos de fin de cursos, las y los alumnos del Andes International School llegaron felices a la ceremonia religiosa.
Con ellos, sus papás, seres queridos y amigos.
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El Padre Gabriel del Valle les dirigió un cálido mensaje en la ceremonia, que se llevó a cabo en el mismo plantel educativo.
Los felicitó por el logro obtenido y los invitó a continuar con su preparación, a innovarse y actualizarse día a día para que alcancen sus metas.
Al finalizar la ceremonia, recibieron una prolongada ovación.
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