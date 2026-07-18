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EGRESAN DE PRIMARIA

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EGRESAN DE PRIMARIA

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EMOTIVA ACCIÓN DE GRACIAS

SE GRADÚAN DE SECUNDARIA

Por Maru Bustos PULSO

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
A

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Un grupo de jóvenes participaron en una ceremonia de acción de gracias, con la que celebraron finalizar sus estudios de secundaria.

Lograrlo requirió de esfuerzo, entrega y disciplina.

Como parte de los festejos de fin de cursos, las y los alumnos del Andes International School llegaron felices a la ceremonia religiosa.

Con ellos, sus papás, seres queridos y amigos.

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El Padre Gabriel del Valle les dirigió un cálido mensaje en la ceremonia, que se llevó a cabo en el mismo plantel educativo.

Los felicitó por el logro obtenido y los invitó a continuar con su preparación, a innovarse y actualizarse día a día para que alcancen sus metas.

Al finalizar la ceremonia, recibieron una prolongada ovación.

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