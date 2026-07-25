Abre EU una investigación comercial contra la UE

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WASHINGTON.- Estados Unidos abre una investigación formal sobre las prácticas comerciales de la Unión Europea, dijo el viernes el presidente Donald Trump, tras afirmar que el bloque ha impuesto de manera injusta millas de millones de dólares en multas a Google, Apple y otros gigantes tecnológicos estadounidenses.

El presidente republicano hizo el anuncio un día después de que la UE impusiera a Google una multa de 890 millones de euros, o 1.000 millones de dólares, tras señalar que el gigante tecnológico infringió las normas antimonopolio digitales al configurar Google Play y su omnipresente motor de búsqueda para encauzar a los consumidores hacia sus propios servicios y aplicaciones, en perjuicio de los competidores.

En una extensa publicación en redes sociales, Trump indicó que ha anunciado a la UE sobre su práctica de multar a empresas tecnológicas estadounidenses. Mencionó a Google, Apple, Meta, Amazon y otros.

"Estados Unidos de América no es una ´ALCANCÍA´ para Europa, ¡ni vamos a permitir que lo sea!", escribió Trump, y agregó que su publicación debía servir como aviso de una investigación comercial inmediata "sobre la práctica de ´ROBAR´ a las empresas estadounidenses y, a su vez, al contribuyente estadounidense".

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"La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y sumamente deshonesta, sobre la cual les he advertido de manera constante", sostuvo.

En la publicación, el mandatario aseguró que las sanciones contra las empresas "serán revertidas por completo" y pronosticó que se impondría "un ARANCEL sustancial" a la UE "cuanto antes".

"¡Manténganse atentos!", escribió el mandatario.