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Aranceles pegan a los compactos y autos de lujo

Exportar hacia Estados Unidos sigue causando estragos en la industria automotriz mexicana

Por El Universal

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Aranceles pegan a los compactos y autos de lujo
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La aplicación de aranceles para exportar hacia Estados Unidos sigue causando estragos en la industria automotriz mexicana, particularmente en el segmento de autos compactos y de lujo.

      De enero a abril, la exportación de autos creció 4.7%, indican cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

      Sin embargo, en el mismo periodo uno de los modelos con mayor descenso en volumen de exportación, de 82%, es el Mazda 3 sedán. Más de la mitad de su producción en la planta en Salamanca se envía a Estados Unidos, donde paga un arancel de 25% para ingresar.

      El Serie 3 de BMW es otro de los modelos más afectados, pues su exportación cayó 23.4% en los primeros cuatro meses del año. Este modelo no cumple con la regla de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se le aplica un arancel de 25%, más lo que tenga que pagar por el contenido no estadounidense.

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      También de BMW, el Serie 2 coupé cayó 13.7% en sus exportaciones en el primer cuatrimestre.

      Por su parte, Nissan es otra armadora con varios modelos afectados por los aranceles en EU. Las exportaciones de Versa cayeron 84% de enero a abril y las de Kicks retrocedieron 19.4%.

      La nueva versión del Versa, de hecho, ya no se exporta a EU y, Nissan alertó sobre posibles paros técnicos en las plantas de Aguascalientes si no se retiran los aranceles para exportarlo a EU.

      Diferente impacto

      Alberto Bustamante, director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA), explicó que no todos los coches pagan el mismo arancel para ingresar a EU.

      "Si un coche tiene menor contenido estadounidense, va a pagar más arancel. Mientras más partes y componentes tengan de EU, menos arancel pagará. Por eso, algunos modelos pagan más y otros menos", indicó.

      Si un coche tiene asientos hechos en EU y se ensambla en México, con el resto de las partes hechas en el territorio nacional, cumple con la regla de 75% del T-MEC y, en teoría, no debería pagar ningún arancel.

      Sin embargo, a partir de las nuevas tarifas impulsadas por el presidente Donald Trump, al amparo de la Sección 232, al momento de exportarse a Estados Unidos ese coche paga un arancel de 25% sobre el valor total, menos por los asientos.

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