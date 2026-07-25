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Aseguran juguetes piratas de LEGO

Por El Universal

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran juguetes piratas de LEGO
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró 3 mil 366 sets de juguetes armables de procedencia asiática en la Aduana de Querétaro, al considerar que presuntamente vulneran derechos de propiedad industrial relacionados con los diseños tridimensionales registrados por LEGO Holding A/S.

      En un comunicado, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, informó que el aseguramiento derivó de dos diligencias de inspección realizadas el pasado 21 de julio en el recinto fiscalizado Terminal Logistics, S.A. de C.V., ubicado en el municipio de Colón, Querétaro, como parte de medidas provisionales previstas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

      Durante la primera inspección, personal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual localizó 2 mil sets de juguetes armables que, presuntamente, presentan similitudes con los diseños protegidos por los registros de LEGO Holding A/S. Como medida cautelar, se ordenó la suspensión de su libre circulación y el aseguramiento de la mercancía apócrifa.

      En una segunda diligencia, realizada el mismo día, fueron identificados otros mil 366 sets con características similares, por lo que también se determinó su aseguramiento mientras continúa el procedimiento correspondiente de la investigación.

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      Con ambas acciones, el IMPI informó que fueron asegurados un total de 3 mil 366 juguetes armables de origen extranjero, los cuales permanecerán bajo resguardo en el recinto fiscalizado.

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