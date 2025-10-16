Aumentan retiros por desempleo

Ciudad de México.- Los retiros por desempleo de las Afore continúan al alza y reflejan un deterioro en la creación de empleos formales en el país. De enero a septiembre, los trabajadores sacaron de sus cuentas individuales 27 mil 850 millones de pesos, cifra 24.1% superior al mismo periodo de 2024, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Los datos del regulador detallan que solamente en septiembre, los retiros por este concepto se dispararon 54.5% anual, con un monto superior a tres mil 406 millones de pesos, el segundo incremento más alto del año.

Por administradora, los datos de la Consar muestran que Afore Coppel encabezó la lista en septiembre con retiros por 758.9 millones de pesos, seguida de Afore Azteca, con 589.9 millones, y Banamex, con 508.3 millones. En contraste, PensionISSSTE, reportó el monto más bajo, con apenas 12.4 millones de pesos.

Por otra parte, el SAR mantuvo su buen desempeño al sortear la volatilidad de los mercados. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), durante septiembre se registraron plusvalías por 189.5 mil millones de pesos, la cantidad más alta obtenida en un solo mes en lo que va del año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con los datos del regulador, entre enero y septiembre las Afores acumularon rendimientos por 941 mil 500 mil mdp, cifra 49% superior a la observada en el mismo periodo de 2024, lo que coloca al sistema a un paso de alcanzar el billón de pesos en rendimientos para los trabajadores.

El desempeño refleja el buen comportamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales, así como una gestión más eficiente de las inversiones por parte de las administradoras.