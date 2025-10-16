CE sanciona a Gucci, Chloé y Loewe

Milán, Ita.- La Comisión Europea multó a las marcas de moda Gucci, Chloé y Loewe con más de 157 millones de euros (casi 183 millones de dólares) por prácticas anticompetitivas que restringen la capacidad de los minoristas independientes para fijar precios de sus artículos de lujo.

La práctica de las empresas de establecer los precios de reventa infringe las normas de competencia del bloque, perjudica a los consumidores y no será aceptada, indicó la Comisión.

“La decisión envía una señal clara a la industria de la moda ya otros sectores de que no toleraremos este tipo de prácticas en Europa, y que la competencia justa y la protección del consumidor se aplica a todos por igual”, explicó Teresa Ribera, vicepresidenta del órgano de gobierno de la Unión Europea.

El propietario de Gucci, Kering, reconoció la decisión “relacionada con prácticas comerciales pasadas” y dijo en un comunicado que “un procedimiento de cooperación” permitió “una resolución más rápida del caso”. La multa a la firma italiana se redujo a la mitad, a casi 120 millones de euros, por su cooperación al revelar infracciones adicionales, indicó la Comisión. Kering dijo que se reservaron fondos para hacer frente a la sanción en la primera mitad de 2025. Los propietarios de Chloé, Richemont, y de Loewe, el grupo LVMH, no respondieron a pedidos de comentarios.

