logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

CE sanciona a Gucci, Chloé y Loewe

Por AP

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
CE sanciona a Gucci, Chloé y Loewe

Milán, Ita.- La Comisión Europea multó a las marcas de moda Gucci, Chloé y Loewe con más de 157 millones de euros (casi 183 millones de dólares) por prácticas anticompetitivas que restringen la capacidad de los minoristas independientes para fijar precios de sus artículos de lujo.

La práctica de las empresas de establecer los precios de reventa infringe las normas de competencia del bloque, perjudica a los consumidores y no será aceptada, indicó la Comisión.

“La decisión envía una señal clara a la industria de la moda ya otros sectores de que no toleraremos este tipo de prácticas en Europa, y que la competencia justa y la protección del consumidor se aplica a todos por igual”, explicó Teresa Ribera, vicepresidenta del órgano de gobierno de la Unión Europea.

El propietario de Gucci, Kering, reconoció la decisión “relacionada con prácticas comerciales pasadas” y dijo en un comunicado que “un procedimiento de cooperación” permitió “una resolución más rápida del caso”. La multa a la firma italiana se redujo a la mitad, a casi 120 millones de euros, por su cooperación al revelar infracciones adicionales, indicó la Comisión. Kering dijo que se reservaron fondos para hacer frente a la sanción en la primera mitad de 2025. Los propietarios de Chloé, Richemont, y de Loewe, el grupo LVMH, no respondieron a pedidos de comentarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Consumo privado tuvo ligero avance
Consumo privado tuvo ligero avance

Consumo privado tuvo ligero avance

SLP

El Universal

Bancos en México aflojan la marcha
Bancos en México aflojan la marcha

Bancos en México aflojan la marcha

SLP

El Universal

Mientras las instituciones financieras en EU viven auge, en México reflejan debilidad

CE sanciona a Gucci, Chloé y Loewe
CE sanciona a Gucci, Chloé y Loewe

CE sanciona a Gucci, Chloé y Loewe

SLP

AP

Aumentan retiros por desempleo
Aumentan retiros por desempleo

Aumentan retiros por desempleo

SLP

El Universal

El incremento refleja el deterioro en la creación de empleos