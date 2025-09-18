logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Aumentó carga aérea un 2.2% en mes de julio

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Aumentó carga aérea un 2.2% en mes de julio

CIUDAD DE MÉXICO.- El tráfico de carga aérea desde y hacia América Latina y el Caribe, medido en toneladas métricas transportadas, aumentó 2.2% en julio frente a julio de 2024, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

La carga internacional representó aproximadamente 85% del total movilizado en el mes, con Brasil como el mayor mercado, al transportar cerca de 75 mil toneladas, un 0.8% más interanual.

No obstante, el ritmo de crecimiento regional se desaceleró 0.4 puntos porcentuales respecto a junio.

En Brasil, el flujo de mercancías con Europa representa aproximadamente el 35% del volumen total de la carga aérea internacional y creció 0.6% en julio, siendo España el país con mayor crecimiento porcentual con 26%; mientras que las importaciones de Brasil desde España aumentaron un 47% interanual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los productos con mayor dinamismo en estas importaciones aéreas desde España destacaron las manufacturas de hierro y de acero, los productos químicos orgánicos, plásticos y los productos farmacéuticos.

Colombia reportó un crecimiento interanual de 0.5% en julio. El corredor bidireccional con EU cayó 2% contra julio del año anterior, ya que las exportaciones vía aérea desde Colombia hacia la Unión Americana disminuyeron 9% interanual, mientras que las importaciones desde Estados Unidos crecieron 15%.

Entre los productos con mayores caídas en volumen de exportación hacia EU destacaron las flores frescas para ramos y adornos con un retroceso de 24%.

México, tercer mercado de carga más importante en AL, movilizó 56.7 mil toneladas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Consumo privado interno se debilita
Consumo privado interno se debilita

Consumo privado interno se debilita

SLP

El Universal

Uno de los principales motores de la economía, cae durante julio y agosto, de acuerdo con Inegi

Aumentó carga aérea un 2.2% en mes de julio
Aumentó carga aérea un 2.2% en mes de julio

Aumentó carga aérea un 2.2% en mes de julio

SLP

El Universal

Alivio en la liquidez de Pemex gracias a programa de apoyo
Alivio en la liquidez de Pemex gracias a programa de apoyo

Alivio en la liquidez de Pemex gracias a programa de apoyo

SLP

El Universal

El gobierno y prepagos de deuda contribuyen al alivio de Pemex

Creció 2.2% la carga aérea en América Latina en julio
Creció 2.2% la carga aérea en América Latina en julio

Creció 2.2% la carga aérea en América Latina en julio

SLP

El Universal

Colombia y México también protagonizan el movimiento de mercancías aéreas en julio en la región.