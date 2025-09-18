Aumentó carga aérea un 2.2% en mes de julio

CIUDAD DE MÉXICO.- El tráfico de carga aérea desde y hacia América Latina y el Caribe, medido en toneladas métricas transportadas, aumentó 2.2% en julio frente a julio de 2024, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

La carga internacional representó aproximadamente 85% del total movilizado en el mes, con Brasil como el mayor mercado, al transportar cerca de 75 mil toneladas, un 0.8% más interanual.

No obstante, el ritmo de crecimiento regional se desaceleró 0.4 puntos porcentuales respecto a junio.

En Brasil, el flujo de mercancías con Europa representa aproximadamente el 35% del volumen total de la carga aérea internacional y creció 0.6% en julio, siendo España el país con mayor crecimiento porcentual con 26%; mientras que las importaciones de Brasil desde España aumentaron un 47% interanual.

Entre los productos con mayor dinamismo en estas importaciones aéreas desde España destacaron las manufacturas de hierro y de acero, los productos químicos orgánicos, plásticos y los productos farmacéuticos.

Colombia reportó un crecimiento interanual de 0.5% en julio. El corredor bidireccional con EU cayó 2% contra julio del año anterior, ya que las exportaciones vía aérea desde Colombia hacia la Unión Americana disminuyeron 9% interanual, mientras que las importaciones desde Estados Unidos crecieron 15%.

Entre los productos con mayores caídas en volumen de exportación hacia EU destacaron las flores frescas para ramos y adornos con un retroceso de 24%.

México, tercer mercado de carga más importante en AL, movilizó 56.7 mil toneladas.