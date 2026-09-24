Repunta inflación a 3.42% en primera quincena de septiembre

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En la primera quincena de septiembre, la inflación nuevamente aceleró su paso al subir a 3.42%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Factores que impulsaron la inflación en septiembre 2026

El impulso se dio por el repunte del precio del jitomate y otros alimentos como la cebolla y el pollo, además del incremento estacional de las colegiaturas.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, destacó que los servicios siguen siendo el componente subyacente más renuente a bajar, sobre todo porque los servicios educativos están ejerciendo una presión al alza.

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También por las mercancías alimenticias al superar el promedio de la inflación con un ascenso de 4.59%, enfatizó.

Variación quincenal y productos con mayor incidencia

De acuerdo con el reporte del Inegi, en los primeros 15 días de septiembre de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.33% respecto a la quincena anterior; en el mismo periodo de 2025 fue de 0.18 %.

Fue el jitomate el que encabezó la lista de los productos genéricos con mayor incidencia en el INPC con un alza quincenal de 22.79%.

Le siguió la cebolla, con una variación positiva de 8.61%, y el precio del pollo con 1.53%, mientras que el gas doméstico LP avanzó 1.97%.

Por eso, las loncherías, fondas, torterías y taquerías revisaron al alza sus precios en 0.25% y otros alimentos cocinados se encarecieron 0.48% en la primera mitad de septiembre.

En la parte de servicios, los costos de la educación privada también contribuyeron a la subida del INPC por el inicio del nuevo ciclo escolar, pero fue la primera el nivel que más ajustó sus precios con un incremento de 5.85%. Le siguió secundaria con 5.33% y universidad con 1.10%.

Compensaron lo anterior la bajada de precio en la papa y otros tubérculos con -6.69%, el aguacate con -4.02% y la naranja con -3.95%.

Mientras que los servicios profesionales registraron el mayor descenso con 16.50%, el precio del tequila -2.91% y los automóviles se abarataron -0.26%.

Estados con mayor y menor inflación quincenal

Según los datos del Inegi, Tlaxcala, Zacatecas y Colima destacaron por ser las entidades con la mayor inflación quincenal con aumentos de 0.66%, 0.64% y 0.52% en cada caso.

Sólo en Baja California Sur se reportó una variación negativa de -0.03%, en tanto que Coahuila y Nayarit sobresalieron por tener una inflación por debajo del promedio nacional con 0.06% y 0.08%.