BMV retrocede 1.24%

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 1.24% y su principal indicador cerró en 58,492.13 unidades, después de alcanzar el viernes un máximo histórico de 59,225.48 puntos.

Con este resultado, la plaza mexicana inició la última semana de agosto a la baja y registró su mayor caída desde el 30 de mayo, en una jornada marcada por retrocesos en los mercados internacionales.

“El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global debido a una corrección, luego de las fuertes ganancias observadas el viernes”, explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base.

En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció un 0.53% frente al dólar, al cotizar en 18,69 unidades por billete verde, frente a las 18.59 de la jornada previa, según datos del Banco de México.

Por su parte, la Bolsa de Nueva York cerró, en su inicio de semana, en rojo en momentos en que los inversores esperan por conocer los resultados de la tecnológica Nvidia, que se esperan este miércoles.

Al finalizar la jornada el Dow Jones perdió un 0.77%, hasta 45,282 puntos, el S&P 500 retrocedió 0.43% hasta 6,439 unidades, y el Nasdaq cayó un 0.22%, hasta 21,449 enteros.