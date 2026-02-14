Se desacelera en EU la inflación

Ciudad de México.- La inflación en Estados Unidos se desaceleró a 2.4% durante enero y fue la menor tasa desde mayo del año pasado, dio a conocer ayer el Departamento del Trabajo.

La cifra estuvo por debajo de la tasa de 2.5 por ciento que esperaban los analistas consultados por Bloomberg.

La inflación, también llamado el impuesto de los pobres, perdió fuerza al inicio de 2026 debido a que las gasolinas se abarataron 7.5%.

Los combustibles bajaron por la reducción en el precio del petróleo ante las expectativas de un mercado con exceso de oferta y las posibles implicaciones de mayor suministro proveniente de Venezuela después de la intervención de Estados Unidos, de acuerdo con analistas de Banorte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“La transferencia de los aranceles a los precios de los bienes sigue siendo bastante moderada, a pesar de que algunos productos han mostrado alzas”, indicaron.

Los inversionistas y gobiernos están a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre la legalidad del uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Los alimentos en Estados Unidos se encarecieron 2.9% en enero. En particular, los que se consumen fuera de casa subieron 4%.

El bolsillo de los estadounidenses lleva tres años y medio sufriendo menos inflación que el de los mexicanos. El lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el impuesto inflacionario se aceleró a 3.8% durante enero y fue la mayor tasa desde noviembre del año pasado.

México padece más inflación que Estados Unidos desde agosto de 2022, la cual ha generado peores estragos aquí, debido a que 29.6% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, según indican datos del Inegi.