Bolsa Mexicana perdió 0.22%

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este lunes un 0.22% para cerrar a la baja en cinco de las últimas seis sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a las 64,254.98 unidades, en línea con los cierres negativos de los mercados de Estados Unidos.

El retroceso de la jornada ocurre tras acumular una pérdida la semana pasada del 3.8%.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido a un incremento en la aversión al riesgo global por el conflicto en Oriente Medio", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0.22% para caer en cinco de las últimas seis sesiones y cerrar en su menor nivel desde el pasado 20 de marzo", cuando registró 64,13490 unidades.

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Al interior del mercado mexicano, añadió la experta, destacaron las pérdidas de las emisoras Bimbo (-3.54%), Volaris (-2.96%), Bolsa Mexicana de Valores (-2.15%), Kimberly-Clark (-1.75%) y Gruma (-1.29%).

Asimismo, la moneda mexicana puso fin a cuatro jornadas seguidas de ganancias frente al dólar y finalizó este lunes sobre 17.04 unidades en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Al menudeo, terminó a la venta en 17.47 pesos en ventanillas de Banamex, cuatro centavos por arriba del viernes. El superpeso operará con baja volatilidad y atado a la geopolítica en Oriente Medio y la trayectoria de los precios del petróleo, expuso Felipe Mendoza, analista del bróker EBC Financial Group.

Por su parte, Wall Street cerró este lunes en rojo, al vencer el plazo del memorando de entendimiento entre EU e Irán para negociar la paz con una escalada de retórica y sin avances en la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz, lo que derivó en una subida del precio del petróleo.

Al término de la sesión, el Dow Jones bajó el 0.51%, hasta los 53,459 puntos; el S&P 500 cedió el 0.5 %, hasta las 7,745 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió el 0.32%, hasta los 26,644 enteros.

La semana pasada, el S&P 500 y el Nasdaq acumularon ganancias, pero esta nueva semana comenzó con pesimismo.