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Alcanza Nu ganancias por mil 60 mdd

Por El Universal

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Alcanza Nu ganancias por mil 60 mdd
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      Ciudad de México.- Nu Holdings alcanzó una utilidad neta de mil 60 millones de dólares 8mmdd) durante el segundo trimestre de 2026, un crecimiento de 49% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que sus ingresos avanzaron 39%, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía.

      La firma, propietaria de Nubank, reportó ingresos de 5 mil 900 millones de dólares entre abril y junio, mientras que el retorno sobre capital se ubicó en 33%. La utilidad neta también representó un crecimiento de 17% frente al primer trimestre del año.

      Al cierre de junio, Nu alcanzó 139 millones de clientes a nivel global, luego de sumar alrededor de 4 millones durante el trimestre. Brasil concentró la mayor parte de los usuarios, mientras que México alcanzó 15.8 millones de clientes al cierre de junio y logró los 16 millones con dato actualizado a julio pasado.

      La cartera de crédito consolidada de Nu llegó a 39 mil 400 millones de dólares, un incremento de 37% anual y de 5% respecto al primer trimestre. Los depósitos sumaron 45 mil 300 millones de dólares, con un crecimiento de 18% anual.

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      Desde el pasado 6 de agosto, Nu opera formalmente como banco en México, después de completar el proceso de transformación de su figura como Sofipo a institución de banca.

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