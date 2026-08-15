Alcanza Nu ganancias por mil 60 mdd
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- Nu Holdings alcanzó una utilidad neta de mil 60 millones de dólares 8mmdd) durante el segundo trimestre de 2026, un crecimiento de 49% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que sus ingresos avanzaron 39%, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía.
La firma, propietaria de Nubank, reportó ingresos de 5 mil 900 millones de dólares entre abril y junio, mientras que el retorno sobre capital se ubicó en 33%. La utilidad neta también representó un crecimiento de 17% frente al primer trimestre del año.
Al cierre de junio, Nu alcanzó 139 millones de clientes a nivel global, luego de sumar alrededor de 4 millones durante el trimestre. Brasil concentró la mayor parte de los usuarios, mientras que México alcanzó 15.8 millones de clientes al cierre de junio y logró los 16 millones con dato actualizado a julio pasado.
La cartera de crédito consolidada de Nu llegó a 39 mil 400 millones de dólares, un incremento de 37% anual y de 5% respecto al primer trimestre. Los depósitos sumaron 45 mil 300 millones de dólares, con un crecimiento de 18% anual.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Desde el pasado 6 de agosto, Nu opera formalmente como banco en México, después de completar el proceso de transformación de su figura como Sofipo a institución de banca.
no te pierdas estas noticias
Bolsa de México sufre pérdida semanal de 3.8%
EFE
El Índice de Precios y Cotizaciones acumuló su mayor pérdida semanal desde marzo
Banco Mundial destina 200 mdd por tragedia en Colombia
El Universal
El vicepresidente José Manuel Restrepo expresó agradecimiento por la solidaridad internacional.
Desarrollar fracking requerirá inversión y nuevas reglas
El Universal
El desarrollo del gas no convencional en México podría tardar hasta una década y requiere inversiones millonarias.