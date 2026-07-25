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Cae venta de autos usados en agencias

En promedio, los concesionarios, están vendiendo 16 autos usados por agencia cada mes

Por El Universal

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Cae venta de autos usados en agencias
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      CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer semestre, la venta de autos usados en agencias presentó una disminución de -1.6% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con la consultora SimDataGroup.

      En promedio, los concesionarios, están vendiendo 16 autos usados por agencia cada mes.

      "Esta disminución de 1.6% resulta moderada en comparación con el crecimiento de 4.3% que se presentó en el mismo periodo de 2025, lo que refleja un cambio de tendencia hacia la baja en el segmento, aunque sin una contracción pronunciada", destaca el análisis de Venta de Autos Nuevos y Seminuevos de SimDataGroup.

      La consultora agregó que los autos usados ahora pasan más tiempo en los inventarios de los concesionarios antes de ser vendidos, ya que 76% del inventario se vende en menos de 3 meses, lo que puede afectar a los distribuidores ya que pagan intereses por todo el tiempo que los autos se mantienen en las agencias.

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      En cuanto a venta de autos nuevos, se comercializan 42 autos nuevos, en promedio, cada mes por agencia.

      Sin embargo, en el segundo trimestre, la venta de autos nuevos presentó una caída de un 2.5%, contrastando con el crecimiento de 6.8% registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un ritmo de ventas más moderado.

      Comentó que se están comercializando más autos nuevos que usados debido a que se está viviendo una intensa etapa de competencia en el mercado de vehículos nuevos.

      "Los precios se han contenido. En términos reales se encuentran por debajo del año pasado y esto está reflejándose en descuentos de los vehículos nuevos y, por lo tanto, cuando se combina la disponibilidad de crédito a plazos de 5 y 6 años para liquidar un vehículo nuevo, para algunos clientes resulta más atractivo optar por el vehículo nuevo que por un vehículo seminuevo", apuntó Rosales.

      Los autos usados que venden las agencias rondan de 1 a 3 años de antigüedad.

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