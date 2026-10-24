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Cambio en pensiones del IMSS viola DH

Especialista alerta por posible inconstitucionalidad en las modificaciones a la Modalidad 40

Por El Universal

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Cambio en pensiones del IMSS viola DH
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      Ciudad de México.- Las nuevas restricciones impuestas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la Modalidad 40 podrían impedir que miles de trabajadores aumenten el monto de su futura pensión, además de ser inconstitucionales por vulnerar derechos establecidos en la legislación mexicana, advirtió Jorge Antonio Loyo Pérez, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

      El especialista señaló en un comunicado que el acuerdo publicado el 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que entró en vigor al día siguiente, limita el salario con el que podrán cotizar quienes se incorporen o reingresen a ese esquema y elimina la posibilidad de realizar pagos retroactivos, lo que podría afectar a quienes buscan mejorar sus ingresos durante la jubilación.

      Para Loyo Pérez, las medidas podrían vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo primero de la Constitución, que obliga a las autoridades a garantizar una protección más amplia de los derechos de las personas.

      Explicó que las modificaciones pueden representar un retroceso en las condiciones que permitían a determinados trabajadores continuar cotizando con salarios superiores para obtener una mejor pensión.

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      El académico cuestionó, además, que las restricciones hayan sido establecidas mediante un acuerdo administrativo y no a través de una reforma a la Ley del Seguro Social aprobada por el Congreso de la Unión.

      Sostuvo que debe determinarse si el Consejo Técnico del IMSS actuó dentro de sus atribuciones para regular el funcionamiento del sistema o si modificó condiciones que únicamente pueden cambiarse mediante una disposición legislativa.

      Precisó que la posible inconstitucionalidad no puede darse por acreditada automáticamente, pues requiere examinar el contenido del acuerdo, las facultades legales del Consejo Técnico y los criterios judiciales aplicables.

      El especialista señaló que uno de los objetivos de las modificaciones es contener el costo financiero de las pensiones, debido a que la Modalidad 40 permitió que trabajadores que durante buena parte de su vida laboral cotizaron con salarios bajos elevaran considerablemente su base de cotización durante los últimos cinco años.

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