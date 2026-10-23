Anuncia CS inversión de 763 mdd en la industria
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves una inversión superior de 763 millones de dólares en 20 parques industriales distribuidos en ocho estados del país, con capacidad para albergar a 175 empresas y generar más de 32.000 empleos.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria precisó que los nuevos complejos abarcan unos 4,6 millones de metros cuadrados y se localizan en regiones como la frontera norte, el Bajío y el centro del país, incluida la zona vinculada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
David O´Donell, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), aseguró que los 20 complejos anunciados ya están en operación y contribuyen a ampliar la infraestructura industrial del país.
La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, explicó que los desarrollos están distribuidos en 17 municipios y forman parte del Plan México, la estrategia gubernamental para impulsar la inversión.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Compartamos Banco reconoce el esfuerzo y crecimiento de sus clientes en SLP
Redacción
Compartamos Banco reafirmó su compromiso con el crecimiento y apoyo a emprendedores locales.
México crecerá 2.2% en 2027, según Cepal
El Universal
El informe de Cepal señala que América Latina crecerá en promedio 2.5% en 2027, con México mostrando un avance moderado.
¿Por que el IMSS decidió regular la Modalidad 40?
El Universal
Se la decisión tras un análisis en el que detectó esquemas fraudulentos para las pensiones altas