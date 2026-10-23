Anuncia CS inversión de 763 mdd en la industria

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves una inversión superior de 763 millones de dólares en 20 parques industriales distribuidos en ocho estados del país, con capacidad para albergar a 175 empresas y generar más de 32.000 empleos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria precisó que los nuevos complejos abarcan unos 4,6 millones de metros cuadrados y se localizan en regiones como la frontera norte, el Bajío y el centro del país, incluida la zona vinculada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

David O´Donell, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), aseguró que los 20 complejos anunciados ya están en operación y contribuyen a ampliar la infraestructura industrial del país.

La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, explicó que los desarrollos están distribuidos en 17 municipios y forman parte del Plan México, la estrategia gubernamental para impulsar la inversión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí