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Anuncia CS inversión de 763 mdd en la industria

Por EFE

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Anuncia CS inversión de 763 mdd en la industria
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      Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves una inversión superior de 763 millones de dólares en 20 parques industriales distribuidos en ocho estados del país, con capacidad para albergar a 175 empresas y generar más de 32.000 empleos.

      Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria precisó que los nuevos complejos abarcan unos 4,6 millones de metros cuadrados y se localizan en regiones como la frontera norte, el Bajío y el centro del país, incluida la zona vinculada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

      David O´Donell, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), aseguró que los 20 complejos anunciados ya están en operación y contribuyen a ampliar la infraestructura industrial del país.

      La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, explicó que los desarrollos están distribuidos en 17 municipios y forman parte del Plan México, la estrategia gubernamental para impulsar la inversión.

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