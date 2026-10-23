SAT lanza nuevo esquema para programar citas

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Con el fin de agilizar la formalización del cumplimiento de obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puso en marcha un nuevo esquema para programar citas. Está dirigido a todos los contribuyentes.

Ya sean personas físicas o empresas, los interesados podrán programar sus citas desde el portal del órgano recaudador de impuestos, informó el SAT en un comunicado.

Mediante esta nueva alternativa, informó, podrán solicitar la atención para realizar diversos trámites de comercio exterior, auditoría y recaudación.

Como parte de estas facilidades, cada semana se realizan más de 10 mil trámites para empresas, entre ellos, inscripciones de empresas al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y generación de firma electrónica (e.firma).

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Destacó que dichas herramientas son necesarias para que las compañías inicien operaciones, emitan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y cumplan con sus obligaciones fiscales.

Además, dio a conocer que cada semana se realizan, en promedio, 42 mil inscripciones al RFC y 110 mil generaciones de firma electrónica para personas, en los 172 Módulos de Servicios Tributarios y oficinas del SAT en todo el país.

Con ello, aseguró que el SAT da acompañamiento a contribuyentes para avanzar con mayor eficacia en sus procesos de formalización y desahogo de trámites.

También recordó que a través del Portal del SAT se ofrece un calendario informativo que permite consultar la disponibilidad de citas y facilitar su programación en las oficinas.

Los nuevos servicios de citas disponibles en el Portal del SAT son:

- Orientación en materia de devoluciones de IVA e ISR

- Orientación sobre restricción y revocación de Sellos Digitales.

- Solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente derivadas de operaciones de comercio exterior.

- Orientación sobre adeudos, multas y cobranza.

- Orientación sobre restricción y revocación de Sellos Digitales.

- Reducción de multas y recargos de contribuciones federales.

- Pago de adeudos en parcialidades o de manera diferida.

- Líneas de captura para el pago de créditos fiscales.

- Aplicación de estímulos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación.

- Orientación sobre garantías del interés fiscal e información de adeudos fiscales

Con esto se da atención a las acciones que forman parte del Plan Maestro 2026, que tiene entre sus prioridades mejorar la atención y brindar acompañamiento a las y los contribuyentes, mediante procesos más ágiles y herramientas que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones.

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Si existe alguna duda o se requiere realizar aclaraciones, el organismo tributario ofrece los siguientes medios oficiales de contacto:

-MarcaSAT: desde cualquier parte del país al teléfono 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas

-Chat uno a uno: chat.sat.gob.mx

-OrientaSAT: disponible en el Portal del SAT