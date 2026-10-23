Se han perdido 401 mil empleos

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Ciudad de México.- La economía nacional perdió 401 mil empleos entre enero y septiembre de este año, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer.

Se trata de la primera pérdida de puestos para un periodo similar desde 2020, cuando la economía se paralizó por la pandemia de Covid-19.

En concreto, el mercado informal eliminó 426 mil empleos y el formal creó 24 mil plazas, según el sondeo aplicado en más de 150 mil viviendas.

En septiembre, la tasa de desocupación se situó en 2.8 por ciento. En el mismo mes de 2025, fue de 3.0 por ciento.

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Desde el punto de vista de la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, los resultados muestran que el mercado laboral sigue deteriorándose.

"La pérdida de empleo es una muy mala noticia y contrasta fuertemente con el crecimiento esperado para el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año", señaló.

"Puede ser que el crecimiento acelerado del PIB se debió a exportaciones de equipo de cómputo, pero al tener bajo valor agregado por unidad, no se refleja en el empleo", opinó.