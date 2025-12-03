logo pulso
BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Gasta alcaldía 140 mil pesos en nochebuenas

El ayuntamiento compró mil 500 macetas con la tradicional planta de temporada

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Alrededor de 140 mil pesos de flores de nochebuena erogó el ayuntamiento vállense para el adorno de la Plaza Principal y de la Presidencia municipal.

De acuerdo con información del gobierno municipal vallense, el costo de las más de mil 500 macetas que contienen una flor mexicana, alusiva a la Navidad tuvieron un costo de alrededor de 140 mil pesos.

Ayer lunes por la mañana, los macizos de flores y los maceteros fueron llegando en cargas a la plaza y comenzaron a ser integradas a la decoración navideña que se ha ido desplegando en el espacio público por parte de varios departamentos de la Presidencia, que se afanan en arreglar el Jardín Hidalgo, ya que uno de los discursos políticos recurrentes de David Medina Salazar ha sido el de recuperar la plaza para las familias vallenses, como él mismo lo ha repetido antes.

