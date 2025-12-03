Presentan torneo Santos Inocentes de Futbol Siete

La noche de este martes se llevó a cabo la presentación oficial de la VI Edición del Torneo Santos Inocentes de Futbol Siete 2025, evento que se celebrará del viernes 26 al domingo 28 de diciembre, consolidándose como uno de los certámenes de futbol 7 destacados del cierre de año en la capital potosina.

El torneo arrancará el viernes 26 a partir de las 16:00 horas, después de realizarse un sorteo previo el 21 de diciembre a través de las plataformas de Caskarita, Carlitos Rojas y Twinsport, donde se confirmará la integración de 4 grupos de 4 equipos. Entre los participantes destacan:

Cartagena Terreno Estructuras (actual campeón), Chato 21, Genetic, Dos Marías, Canchola, Santa Catarina, Prados, Atlético Nacional y Evelish de Aguascalientes.

El formato será de liguilla tradicional, con encuentros de cuartos de final, semifinales y la gran final programada para las 17:00 horas del domingo 28. La edición 2025 ofrecerá una bolsa atractiva de premios: $60,000 pesos para el campeón, $5,000 pesos para el subcampeón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y un premio especial: una playera del Club América autografiada por el plantel actual, destinada al mejor estratega del torneo.

La presentación se realizó en un ambiente de gala con motivo del aniversario del certamen.

En el presídium estuvieron presentes figuras reconocidas del futbol potosino como los exjugadores René Isidoro García, Manuel Saucedo y Hugo Rico Ruiz “El Reglas”, además del entrenador y formador Jorge Merino, así como la guardameta del Atlético de San Luis Femenil, Valeria Zárate, quienes destacaron la importancia del torneo para el desarrollo del talento local.