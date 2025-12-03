logo pulso
Seguridad

Conductora, lesionada al volcar su camioneta

Tras el accidente, al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Conductora, lesionada al volcar su camioneta

La conductora de una camioneta resultó lesionada luego de que la camioneta en que viajaba chocó y volcó en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia La Florida.

Los hechos se suscitaron después de las dos de la tarde de este martes, cuando una camioneta Toyota de color blanco, circulaba a alta velocidad sobre la carretera a Rioverde con dirección a Ciudad Satélite.

Fue en el kilómetro 251, en donde la conductora perdió el control del volante hacia su izquierda, chocando de esta forma contra un árbol y un poste metálico de alumbrado público ubicados en el camellón central, para luego volcar y finalmente quedar con las llantas hacia arriban obstruyendo parcialmente el carril central.

Tras el accidente, al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes prestaron atención a la conductora que presentaba diversas lesiones y la trasladaron a un hospital a recibir atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Civil Estatal abanderaron el accidente hasta que llegaran los agentes de la Guardia Nacional a tomar conocimiento y que la camioneta fuera retirada y depositada en una pensión.

Por el golpe recibido el árbol fue derribado por completo mientras que el poste se dobló en su estructura a un metro del piso.

