Conductora, lesionada al volcar su camioneta

La conductora de una camioneta resultó lesionada luego de que la camioneta en que viajaba chocó y volcó en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia La Florida.

Los hechos se suscitaron después de las dos de la tarde de este martes, cuando una camioneta Toyota de color blanco, circulaba a alta velocidad sobre la carretera a Rioverde con dirección a Ciudad Satélite.

Fue en el kilómetro 251, en donde la conductora perdió el control del volante hacia su izquierda, chocando de esta forma contra un árbol y un poste metálico de alumbrado público ubicados en el camellón central, para luego volcar y finalmente quedar con las llantas hacia arriban obstruyendo parcialmente el carril central.

Tras el accidente, al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes prestaron atención a la conductora que presentaba diversas lesiones y la trasladaron a un hospital a recibir atención médica especializada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal abanderaron el accidente hasta que llegaran los agentes de la Guardia Nacional a tomar conocimiento y que la camioneta fuera retirada y depositada en una pensión.

Por el golpe recibido el árbol fue derribado por completo mientras que el poste se dobló en su estructura a un metro del piso.