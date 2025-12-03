Continúa la ola de violencia en Culiacán, Sin.

CULIACÁN, Sin.- En la capital de Sinaloa continúan los ataques con armas de fuego contra residencias; tan sólo en los últimos tres días —domingo, lunes y martes—, cinco viviendas han sido atacadas a balazos, dejando al menos a una persona asesinada.

Durante la mañana de ayer martes, vecinos de la calle Paricutín, del fraccionamiento Rincón de Humaya, detectaron que una residencia presentaba en su fachada, puertas y ventanas impactos de bala. Las autoridades acudieron al sitio, donde no se reportaron personas lesionadas.

Un caso similar se presentó sobre la calle Bosquecitos, en el fraccionamiento Portafé Premium, también en Culiacán, donde otra residencia de dos pisos, al parecer inhabitada, fue blanco de disparos registrando daños en la fachada, puertas y ventanas.

En el lugar, las autoridades localizaron decenas de casquillos percutidos, por lo que delimitaron el área y notificaron a la FGE para que iniciara la investigación correspondiente.

De la misma forma, el lunes, una vivienda fue atacada a balazos en la calle Guamúchil, del fraccionamiento Urbivillas del Prado.

Asimismo, la tarde y noche del domingo, se produjeron otros dos ataques a dos viviendas; en una de ellas, ubicada en la colonia Buenos Aires, los atacantes asesinaron a un hombre que se encontraba en el interior del inmueble; fue identificado como Jorge Noe “N”, de 42 años.

Según los reportes, varios hombres armados llegaron a la calle Cerro de la Cuevita, ubicada frente a una cancha de futbol de la colonia, forzaron la entrada principal de la residencia y asesinaron a balazos a la persona que estaba en el interior.

El personal del Ejército mexicano fue el primero en responder el reporte realizado por los vecinos a las líneas de emergencia sobre disparos en una casa de la colonia Buenos Aires, en Culiacán, cuyos autores materiales lograron darse a la fuga.

Casi en forma simultánea a las líneas de emergencia entraron varias llamadas de aviso de tres fraccionamientos cercanos uno del otro, alertando sobre varias balaceras, por lo que se presumía que se trataba de un fuerte enfrentamiento.

Las fuerzas federales y estatales lograron ubicar que en la calle Amapá, del fraccionamiento Villas del Prado, una vivienda había sido objeto de un ataque armado.