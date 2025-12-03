logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Monterrey, por la revancha en semis

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Monterrey, por la revancha en semis

México.- El actual campeón del balompié mexicano sigue en la búsqueda del bicampeonato y este miércoles 3 de diciembre visitará a Monterrey en el partido de ida de la semifinal del Apertura 2025.

Luego de imponerse en el marcador global 2-1 frente a los Bravos de Juárez, Toluca pasó los cuartos de final casi como un trámite, pese a no haber conseguido anotar en la vuelta, y ahora estará capitalizando haber concluido como líder de la tabla general cerrando la vuelta en casa.

Por su parte, La Pandilla viene envalentonada luego de echar al América en tiempo de compensación.

Monterrey está animado y ahora también buscará imponerse a Toluca en el estadio BBVA; sin embargo, cabe recordar que en el torneo regular, La Pandilla vivió una de las peores humillaciones luego de perder 6-2 en la jornada 10.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Wolves consiguen ganar en la prórroga
Wolves consiguen ganar en la prórroga

Wolves consiguen ganar en la prórroga

SLP

AP

Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV
Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

SLP

Romario Ventura

Monterrey, por la revancha en semis
Monterrey, por la revancha en semis

Monterrey, por la revancha en semis

SLP

El Universal

Potosinos a visorías con Club América
Potosinos a visorías con Club América

Potosinos a visorías con Club América

SLP

Romario Ventura

Fueron llamados tres jóvenes talentos del Cefor Promotora San Luis