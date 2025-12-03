Monterrey, por la revancha en semis

México.- El actual campeón del balompié mexicano sigue en la búsqueda del bicampeonato y este miércoles 3 de diciembre visitará a Monterrey en el partido de ida de la semifinal del Apertura 2025.

Luego de imponerse en el marcador global 2-1 frente a los Bravos de Juárez, Toluca pasó los cuartos de final casi como un trámite, pese a no haber conseguido anotar en la vuelta, y ahora estará capitalizando haber concluido como líder de la tabla general cerrando la vuelta en casa.

Por su parte, La Pandilla viene envalentonada luego de echar al América en tiempo de compensación.

Monterrey está animado y ahora también buscará imponerse a Toluca en el estadio BBVA; sin embargo, cabe recordar que en el torneo regular, La Pandilla vivió una de las peores humillaciones luego de perder 6-2 en la jornada 10.

