Mueren dos criminales tras enfrentamiento

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Dos presuntos criminales fueron abatidos durante un enfrentamiento con fuerzas estatales, en el municipio de Villaflores, donde desde hace más de cuatro años, dos organizaciones criminales, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Cartel Chiapas Guatemala y Cartel de Sinaloa, se encuentran enfrentados por la lucha del control del territorio.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que dos criminales fueron abatidos en la comunidad Álvaro Obregón, municipio de Villaflores, donde implementaron un operativo que se llevó a cabo este martes desde la mañana.

Los dos hombres, que se desconoce su identidad y lugar de origen, atacaron a las fuerzas estatales que implementaron el operativo, pero minutos después fueron ubicados y les dieron de baja de inmediato.

La Secretaría de Seguridad realizó el operativo con la ayuda de un helicóptero artillado, donde también participaron elementos de la VII Región Militar, Marina y Guardia Nacional. “Las fuerzas estatales mantienen coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas y preservar la paz en toda la región”.

