Adiós al pelo de mascota en el sillón; método casero para limpiarlo

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con guías de mantenimiento publicadas por el sitio especializado en interiorismo y muebles DeMarques, la acumulación de pelaje de perros y gatos en las tapicerías representa uno de los desafíos más frecuentes en el hogar.

Método casero para eliminar pelo de mascota

Para solucionar esta problemática de forma inmediata, existe un procedimiento casero que aprovecha el principio de la fricción y la electricidad estática mediante un guante de látex o una rasqueta limpiacristales, el cual facilita el desprendimiento de las fibras atrapadas en los tejidos.

El sistema principal opera mediante la adherencia que genera el caucho al entrar en contacto con las fibras textiles del sofá. Según especialistas en el cuidado de mobiliario, el procedimiento para ejecutar este truco requiere una secuencia ordenada de pasos para garantizar la máxima recolección:

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1. Colocar un guante de goma (como los utilizados para el lavado de vajilla) completamente limpio en la mano.

2. Humedecer ligeramente la superficie del plástico bajo el grifo, evitando el goteo constante para solo incrementar la adherencia.

3. Deslizar la mano con firmeza sobre la tapicería del sillón en una sola dirección (de arriba hacia abajo o de atrás hacia adelante).

4. Agrupar las esferas de pelo que se forman sobre la tela sobre la marcha para posteriormente desecharlas en la basura.

Alternativas y recomendaciones para el cuidado del tapizado

En caso de no contar con este elemento, existen alternativas secundarias eficientes. La utilización de una piedra pómez pasada suavemente funciona en tejidos gruesos, mientras que la cinta de embalar enrollada en la mano con el adhesivo hacia afuera resuelve limpiezas rápidas.

Asimismo, la aplicación de un atomizador con suavizante de ropa diluido en agua (en proporción de una parte de producto por tres de agua) ayuda a romper la fuerza estática antes de pasar un paño seco de microfibra.

Para evitar el deterioro del tapizado durante los procesos de limpieza, las guías técnicas recomiendan dejar ventilar el sillón de manera natural durante unos minutos tras emplear métodos que involucren humedad o suavizantes diluidos. Esta ventilación previa previene la concentración de humedad en el relleno interno de la pieza.

Por otro lado, para simplificar el mantenimiento preventivo del espacio, los expertos en decoración aconsejan ubicar una manta protectora en el lugar preferido de la mascota. Dicha cubierta permite conservar la estética del salón mientras facilita un ciclo de lavado regular a máquina una vez por semana, reduciendo de manera considerable el esfuerzo dedicado a la limpieza profunda del mobiliario.