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Aeroméxico amplía su red caribeña ante Semana Santa

Los vuelos iniciarán en marzo de 2027 y operarán con aviones Boeing 737 MAX 8

Por EFE

Septiembre 21, 2026 11:11 a.m.
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Aeroméxico amplía su red caribeña ante Semana Santa
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      Aeroméxico anunció este lunes que abrirá en marzo de 2027 dos rutas directas desde Ciudad de México hacia Nassau, en Las Bahamas, y Montego Bay, en Jamaica, con las que ampliará su presencia en el Caribe antes del periodo vacacional de Semana Santa.

      Aeroméxico expande su red caribeña

      La compañía indicó en comunicado que será la primera aerolínea en ofrecer vuelos directos desde la capital mexicana hacia ambos destinos, aunque precisó que las operaciones están sujetas a aprobación gubernamental.

      Con Nassau y Montego Bay, Aeroméxico ampliará una red caribeña que ya incluye Punta Cana y Santo Domingo, en República Dominicana, además de La Habana, Cuba.

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      Para Semana Santa de 2027, la empresa prevé ofrecer más de 4,000 asientos semanales hacia el Caribe mediante 27 frecuencias.

      Detalles de las nuevas rutas y operación

      El servicio a Montego Bay comenzará el 18 de marzo de 2027 y el de Nassau un día después, el 19 de marzo. Ambas rutas tendrán tres frecuencias semanales.

      Los vuelos a Nassau operarán viernes, sábado y domingo, con salida de Ciudad de México a las 09:10 horas (15:10 GMT) y llegada a las 15:00 (21:00 GMT). El regreso partirá a las 16:15 (22:15 GMT) y aterrizará a las 18:30 (00:30 GMT).

      Montego Bay contará con vuelos jueves, sábado y domingo, que despegarán de la capital mexicana a las 09:20 (15:20 GMT) y llegarán a las 14:00 (20:00 GMT). El trayecto de vuelta partirá a las 15:15 (21:15 GMT) y llegará a las 18:20 (00:20 GMT).

      Las dos rutas serán operadas con aviones Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 166 pasajeros y permitirán conexiones con más de 40 destinos de la red doméstica de Aeroméxico.

      "La incorporación de Jamaica y Las Bahamas a nuestra red de rutas en el Caribe refleja el compromiso que mantenemos por ofrecer a nuestros clientes más opciones de viaje", afirmó en comunicado Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales de la aerolínea.

      El anuncio se produce dos semanas después de que la compañía informara de otra expansión internacional para 2027, con rutas Guadalajara-París y Ciudad de México-Milán.

      Con esas conexiones, Aeroméxico prevé superar los 75 vuelos semanales en cada dirección hacia Europa durante el verano de 2027 y operar siete destinos mediante once rutas, dentro de una estrategia de ampliación de su red internacional.

      La venta de boletos para Nassau y Montego Bay ya está disponible, pese a que las rutas aún esperan autorización gubernamental formal.

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