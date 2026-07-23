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Ola de despidos en maquiladoras

Debido al creciente uso de robots en la producción, recortan 100 mil plazas en la frontera

Por El Universal

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Ola de despidos en maquiladoras
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La ola de despidos se extiende en las maquiladoras debido al creciente uso de robots en la producción, sobre todo en la frontera, donde el proceso se aceleró por los salarios mínimos más altos y los mayores días de vacaciones.

      También se suman la incertidumbre comercial, la inseguridad y el impacto de los aranceles de Estados Unidos, opinaron analistas consultados.

      Los establecimientos con el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) tenían contratados un total de 3.19 millones de empleados, técnicos y obreros durante mayo, 3% o 100 mil plazas menos que dos años atrás.

      Estos negocios comenzaron a despedir personal a partir de finales de 2023, de acuerdo con los registros que el Inegi dio a conocer este miércoles.

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      El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Humberto Martínez Cantú, expuso que las maquiladoras se están automatizando en nuestro país.

      "Tenemos mucha tecnología y tenemos plantas muy sofisticadas, por ejemplo, hay plantas de inyección de plásticos y para la fabricación de dispositivos que ya se automatizaron casi totalmente. Además de que crece la fabricación de robots humanoides que se usan en líneas de producción", detalló el empresario.

      En el mes de mayo, cuando se conocieron mejoras al Plan México para incentivar inversiones, Martínez Cantú dijo que 40% de las empresas reportan obstáculos en trámites por ser tardados, caros y poco claros.

      Desde su punto de vista, los cambios podrían generar confianza para invertir porque los inversionistas requieren "claridad y certeza en los criterios de auditorías, evitar la retroactividad indebida y eliminar cualquier forma de doble tributación".

      El Inegi reportó 6 mil 520 establecimientos incorporados al programa Immex, 80% de los cuales son manufactureros y el resto son de actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios.

      El socio líder del Segmento Immex de KPMG México, Mario Hernández, coincidió en que avanzan la automatización y robótica en el empleo maquilador, pero se suman otros factores como la guerra comercial entre EU y China, el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump y los salarios que se pagan en la frontera norte.

      "La tendencia es seguir la automatización, pase lo que pase, lleguemos a un acuerdo de aranceles o no, y aunque siga el T-MEC [Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá]", detalló.

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