Conservará México su grado de inversión

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CIUDAD DE MÉXICO.- México conservará su grado de inversión en los próximos años, pese a los recientes ajustes realizados por agencias calificadoras, estimó UBS.

Sin embargo, advirtió que el país enfrenta un entorno de incertidumbre que frena la inversión y limitando el crecimiento económico.

En un análisis sobre las perspectivas del país, descartó que los recientes movimientos de Moody´s y Standard and Poor´s (S&P) señalen la pérdida inminente del grado de inversión, sino más bien un reconocimiento de riesgos que los mercados ya habían incorporado en sus valuaciones.

En su escenario base, el mayor banco privado de Suiza considera que México mantendrá su estatus como emisor con grado de inversión gracias a fortalezas estructurales como la credibilidad de su banco central, la profundidad de sus mercados financieros y su estrecha integración económica con Estados Unidos. No obstante, destacó que el margen de maniobra del país se ha reducido.

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"Las recientes rebajas en la calificación por parte de Moody´s y S&P ponen de manifiesto una preocupación: el deterioro gradual del crecimiento económico y las perspectivas fiscales de México a mediano plazo. El principal desafío no radica en la inestabilidad financiera ni en una ruptura de la integración norteamericana, sino en incertidumbre que lastra la inversión y limita el crecimiento", explicó.

Entre los factores de riesgos, resaltó la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá.

UBS indicó que los inversionistas no anticipan una ruptura del acuerdo comercial.