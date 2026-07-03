Crecen ventas de autos nuevos

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Ciudad de México.- En la primera mitad del año se comercializaron 754 mil 394 vehículos ligeros nuevos, un aumento de 5.3 % frente al mismo periodo de 2025 y se trata del mejor semestre en la historia en ventas, de acuerdo con cifras que el Inegi dio a conocer este jueves.

El resultado de este 2026 es superior en 9 mil 390 unidades o 1.3% más de los 745 mil vehículos que se vendieron en el primer semestre de 2017, el último récord registrado.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, comentó previamente que las ventas de autos nuevos presentan una "asintonía" respecto al crecimiento de la economía, la cual tuvo un retroceso en el primer trimestre y cuya perspectiva para 2026 es avance de 1%.

"La venta de vehículos ligeros en nuestro país crece arriba de 5% en los primeros meses del año y conforme a nuestro modelo econométrico vemos un récord de venta en 2026", expuso.

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"Lo que ha estado moviendo al mercado automotriz es que los consumidores están reconociendo la oportunidad de los bajos precios y la hipercompetencia. La disponibilidad de crédito sigue a buen ritmo, se está teniendo no sólo una fuerte competencia entre los bancos y financieras, sino que los plazos que se están ofertando permiten adecuar la capacidad de pago de los consumidores y aprovechar los descuentos en los precios de los vehículos", agregó Rosales.

Por lo tanto, la AMDA confía en que el buen desempeño en ventas en el año a menos que haya un evento relevante que altere la marcha de la economía, lo cual no se vislumbra hasta ahora.

Y si se incorporara al reporte de ventas la información de marcas que no presentan sus cifras al Inegi, como BYD, GAC, Chirey y Omoda, el avance en la comercialización de coches sería aún mayor.

En el primer semestre, las ventas de Nissan, la marca con el mayor volumen del mercado, disminuyeron ligeramente 0.9%, al colocar 127 mil 99 unidades; General Motors las incrementó 2.5% con 96 mil 941 autos; y Volkswagen las elevó 1.5% al comercializar 65 mil 565 vehículos.

Toyota registró un crecimiento de 3.1% en el primer semestre; KIA, 3.6%; Mazda, 4.2%; Stellantis, 18.2%; Hyundai, 4.7%; Ford, -1.8%; y Honda, 5.4%.

El reporte también destaca la venta de vehículos Leapmotor, la marca china que comercializa Stellantis, con 504 unidades vendidas durante el mes pasado.