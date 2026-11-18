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México pagó una comisión de 27 millones de dólares (mdd) al Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la Línea de Crédito Flexible (LCF).

El costo fue menor al que se tuvo que hacer hace un año por 36 millones de dólares cuando la LCF era de 24 mil millones de dólares (mmdd).

La semana pasada el organismo que tiene como directora gerente a Kristalina Georgieva informó que nuestro país solicitó reducir a 18 mil millones de dólares la LCF.

Es decir una disminución del 200% al 150% de la cuota en consonancia con políticas y marcos normativos sólidos, reservas adecuadas y cierta moderación de los riesgos externos.

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Pago de comisión al FMI y reducción de línea crédito flexible

El Banco de México (Banxico) dio a conocer este miércoles que el pago de la comisión anual correspondiente a la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional, por el equivalente a 27 millones de dólares, es acorde con el monto de acceso solicitado de alrededor de 18 mil millones de dólares para los 12 meses que le restan al acuerdo actual.

Impacto del pago en las reservas internacionales

Dicho pago tuvo un efecto, entre otras cosas, sobre las reservas internacionales.

Informó que en la semana que terminó el 13 de noviembre de 2026 las reservas internacionales registraron una baja de mil 548 millones de dólares, debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco de México. También por el pago de la comisión al FMI por la LCF.

Pese a la reducción semanal de mil 575 millones de dólares, las reservas presentan un crecimiento acumulado, respecto al cierre de 2025, de 4 mil 455 millones de dólares, destacó el banco central mexicano.

Con ello, el saldo de dichos activos que sirven de escudo contra choques externos se situó en 256 mil 330 millones de dólares.