Debe Gobierno 110 mmdp a las farmacéuticas

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Ciudad de México.- El gobierno reconoce que adeuda más de 110 mil millones de pesos a la industria farmacéutica, lo que equivale a 63% del presupuesto del IMSS-Bienestar para 2026.

"Se logró conciliar el proceso de pagos pendientes a la industria farmacéutica por un monto de 110.8 mil millones de pesos al 30 de junio de 2026", de acuerdo con el II Informe de Gobierno.

Hay adeudos que vienen de licitaciones que se llevaron a cabo en 2023, admite la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), Juan de Villafranca, urgió a que se liquiden los adeudos y pidió que se impulse a la industria como se establece en el Plan México.

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Explicó que se debe trabajar en poner la cancha pareja en las licitaciones del gobierno con el objetivo de generar más inversión y empleo en el país, así como abasto de medicamentos a buen precio y calidad para los mexicanos.

Hay licitaciones que se abren a empresas de India y China debido a que venden más barato, pero reciben subsidios públicos, incumplen con los tiempos de entrega y fabrican medicamentos que violan las certificaciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que la industria nacional compite en desventaja.

"Cuando compras productos subsidiados en países asiáticos, ese dinero se va al exterior, da empleos a otros países y genera riqueza en otros territorios", comentó Juan de Villafranca.

La fabricación de productos farmacéuticos alcanzó un valor de 15 mil 637 millones de pesos en julio, de acuerdo con el Inegi.

Se trata de una baja de 1.7% contra el mismo mes del año pasado. Destacaron los desplomes de 24.2% en la elaboración de analgésicos y de 48.6% en las materias primas para la industria.

También se redujo la producción de suplementos alimenticios y la fabricación de medicamentos dermatológicos y oncológicos, según la EMIM.

Hace días, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y otras organizaciones pidieron al gobierno federal excluir de la licitación a países sin tratado comercial con México para dejar fuera a empresas asiáticas, pero la petición no prosperó.