Mundial dejará derrama de mil 30 mdd a México: Moody's

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La Copa Mundial de Futbol de 2026 dejaría una derrama económica directa por turismo de alrededor de mil 30 millones de dólares (mmdd) en México, pero su impacto sobre la economía, los gobiernos locales y el sistema financiero sería acotado debido a que el país albergará únicamente 13 de los 104 partidos del torneo, estimó Moody´s Local México.

De acuerdo con el análisis de la calificadora, el efecto económico del torneo de futbol para México será menor al observado en otras ediciones recientes del Mundial, ya que la mayor parte de los encuentros se disputarán en Estados Unidos y Canadá.

En su escenario base, Moody´s prevé la llegada de 768 mil visitantes a las sedes mexicanas, de los cuales 521 mil serían turistas nacionales y 247 mil extranjeros. Esta cifra se ubica muy por debajo de algunas proyecciones oficiales que estimaban hasta 5.5 millones de visitantes.

La firma explicó que existen diversos factores que podrían limitar la afluencia de aficionados. Entre ellos destacan el mayor costo de los boletos respecto a la edición de Qatar 2022, las largas distancias entre las ciudades sede en Norteamérica, las restricciones migratorias en Estados Unidos y el hecho de que la mayoría de los partidos que se jugarán en territorio mexicano no involucrarán a selecciones consideradas de primer nivel. Estos elementos reducirían la capacidad del país para atraer un flujo masivo de visitantes internacionales.

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El principal beneficiario sería el sector turístico. Moody´s estima que la mayor parte de la derrama económica se concentrará en hospedaje, transporte, alimentos, entretenimiento y operaciones aeroportuarias.

El gasto adicional asociado al torneo representaría un impulso equivalente a 2.9% de los ingresos del sector turístico mexicano registrados en 2025. Asimismo, la consultora Moody´s Analytics calcula que el Mundial aportará alrededor de 0.13% al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México durante 2026.

Además del turismo, el evento impulsaría temporalmente el consumo en bares, restaurantes, comercios de electrónicos y empresas de medios de comunicación, debido al incremento en la audiencia y la demanda publicitaria.

Moody´s también señaló que este tipo de competencias suele generar beneficios indirectos para otros sectores económicos, al aumentar la demanda de insumos, servicios y empleo temporal. A largo plazo, agregó, la exposición internacional del país podría favorecer el interés de futuros visitantes extranjeros.

Para los gobiernos estatales y municipales de las sedes mexicanas, la expectativa de ingresos adicionales es limitada. Si bien podrían registrar una mayor recaudación por impuestos relacionados con el hospedaje y el consumo, dichos beneficios serían temporales y podrían verse compensados por mayores gastos en seguridad y operación.

Moody´s indicó que no observa incrementos relevantes en el endeudamiento de las entidades anfitrionas asociados directamente a la Copa Mundial y considera que los indicadores financieros de la Ciudad de México, Nuevo León y Zapopan se mantendrán relativamente estables durante 2026.

En el caso del sistema bancario, la calificadora anticipó un aumento moderado y temporal en la colocación de crédito al consumo y para pequeñas y medianas empresas vinculadas al turismo, comercio, transporte y servicios. Sin embargo, sostuvo que este dinamismo no será suficiente para modificar de manera estructural los fundamentos crediticios de la banca mexicana.