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Añorve niega financiar normalistas que apoyan a la CNTE

Atribuyó las acusaciones a una estrategia del gobierno 4T

Por El Universal

Junio 09, 2026 01:26 p.m.
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Manuel Añorve / Archivo

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      El senador Manuel Añorve Baños (PRI) rechazó haber financiado a los normalistas de Ayotzinapa y acusó al gobierno de pretender desviar la atención con señalamientos "inverosímiles".

      "Está fuera de lugar y es una gran mentira. Quieren involucrarme en esas narrativas para desviar la atención, pero por supuesto que yo no lo voy a permitir", advirtió.

      Dijo que su trayectoria política es pública y congruente a lo largo de varias décadas, por lo que decir que él está detrás de la movilización de estudiantes de la Normal Isidro Burgos "es una estupidez".

      "No hay argumentos, no hay elementos, no hay manera. O sea, mi historia habla por mí mismo. Nunca he estado cerca de la CNTE ni de los normalistas de Ayotzinapa"´ subrayó.

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      El senador guerrerense afirmó que este señalamiento en su contra es parte de una ofensiva del gobierno de la 4T por sus críticas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos, y también responde a la derrota que el PRI le propinó a Morena en Coahuila.

      "Es tratar de involucrarme después de la derrota que se tuvo en Coahuila y los posicionamientos que hemos dado. Tratan de vincularme a este movimiento y buscar responsables cuando es el mismo gobierno el que no ha atendido las demandas de estos movimientos sociales, pero en Guerrero nunca han sido afines al PRI y menos actores políticos relacionados con el PRI.

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      "Siempre han estado muy cerca de la 4T. Ayotzinapa y la CNTE siempre ha sido apoyados por la 4T y siempre les han pedido el apoyo para sus campañas. No le han dado el apoyo al PRI, pero ya se les salió de las manos. Y ahora tratan de buscar culpables y cambiar la narrativa", explicó.

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