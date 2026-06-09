Cierran jardín de niños en La Lomita por mal manejo de recursos

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Padres de familia del Jardín de Niños "Profra. Gloria Lozano Enríquez", ubicado en la colonia La Lomita, nuevamente cerraron las instalaciones del plantel en protesta por la falta de respuestas a una serie de demandas relacionadas con el mal manejo de recursos económicos por parte de la anterior mesa directiva, de la cual aseguran la directora del plantel es cómplice.

De acuerdo con la minuta elaborada el pasado 27 de mayo con personal del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), los inconformes solicitaron a la autoridad el apoyo para conocer el estado de las cuentas del plantel, los movimientos realizados con los recursos económicos y el destino del dinero administrado por la dirección.

Los padres manifestaron que la directora debe presentar un informe detallado sobre el manejo de los fondos y las adquisiciones realizadas, además de explicar diversas situaciones que, aseguran, han generado esta inconformidad.

Señalan que entre los acuerdos únicamente se ha cumplido con dotar de agua potable a la institución; sin embargo, dicho apoyo lo está realizando el Ayuntamiento de Soledad.

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Sin embargo, la situación administrativa del plantel respecto a que se investigue el manejo de una cuenta bancaria vinculada a los recursos escolares para conocer dónde se encuentra el dinero y cómo ha sido utilizado no se ha llevado a cabo.

Pese a que ese día en los acuerdos planteados se propuso convocar a una reunión general con todos los padres de familia para presentar información financiera detallada, incluyendo ingresos, gastos y el estado actual de los recursos, con el objetivo de transparentar el manejo de las cuentas y buscar una solución al conflicto, señalan que no se ha realizado.

Entre las peticiones expuestas por los asistentes también figura que no se responsabilice al personal docente por la situación que enfrenta la institución, además de solicitudes para que se revise la permanencia de la directora en el cargo, quien lleva varios meses de incapacidad, y se determinen las acciones correspondientes tras la investigación.

Los inconformes advirtieron que mantendrán las medidas de presión hasta obtener respuestas concretas sobre la transparencia en el manejo de los recursos del jardín de niños, ya que, derivado de esta situación, se teme que no se lleve a cabo la fiesta de graduación, así como otros festejos pasados que presuntamente no se han realizado porque no hay recursos.