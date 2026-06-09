"Boris" se debilita a baja presión remanente
La tormenta se localiza cerca de Punta Maldonado con vientos máximos de 45 km/h y se desplaza hacia el noroeste
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ElServicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua
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(Conagua), informó que la tormenta Boris se ha debilitado a una baja presión remanente.
A través de la cuenta de X, señaló que "Boris" se localiza en tierra a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 105 km al este de Acapulco, Guerrero.
Presenta vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.
Por lo anterior, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) al sur de Jalisco, Colima, costa de Michoacán, sureste y este de Guerrero y al oeste de Oaxaca.
Además de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el suroeste de Puebla, Estado de México, oeste y suroeste de la Ciudad de México y Morelos.
Tormenta tropical Cristinano afecta costas mexicanas
El SMN también informó que la tormenta tropical Cristina por el momento no afecta costas mexicanas.
Señaló que se localiza a 160 km/h al oeste-noroeste de Managua, Nicaragua, y a 540 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.
Además, presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y permanece estacionaria.
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