"Boris" se debilita a baja presión remanente

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El

(SMN), perteneciente a la

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(Conagua), informó que lase ha debilitado a una baja presión remanente.A través de la, señaló que "" se localiza en tierra a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 105 km al este de Acapulco, Guerrero.Presenta vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.Por lo anterior, se pronostican(50 a 75 mm) al, Colima, costa de Michoacán, sureste y este de Guerrero y alAdemás de(25 a 50 mm) en el, Estado de México, oeste y suroeste de lay Morelos.mexicanasEl SMN también informó que lapor el momentomexicanas.Señaló que se localiza a 160 km/h al oeste-noroeste de Managua, Nicaragua, y a 540 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.Además, presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y