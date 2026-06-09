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"Boris" se debilita a baja presión remanente

La tormenta se localiza cerca de Punta Maldonado con vientos máximos de 45 km/h y se desplaza hacia el noroeste

Por El Universal

Junio 09, 2026 01:15 p.m.
A
Boris se debilita a baja presión remanente
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      El

      Servicio Meteorológico Nacional
      (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua

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      (Conagua), informó que la tormenta Boris se ha debilitado a una baja presión remanente.
      A través de la cuenta de X, señaló que "Boris" se localiza en tierra a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 105 km al este de Acapulco, Guerrero.
      Presenta vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.
      Por lo anterior, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) al sur de Jalisco, Colima, costa de Michoacán, sureste y este de Guerrero y al oeste de Oaxaca.
      Además de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el suroeste de Puebla, Estado de México, oeste y suroeste de la Ciudad de México y Morelos.
      Tormenta tropical Cristinano afecta costas mexicanas
      El SMN también informó que la tormenta tropical Cristina por el momento no afecta costas mexicanas.
      Señaló que se localiza a 160 km/h al oeste-noroeste de Managua, Nicaragua, y a 540 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.
      Además, presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y permanece estacionaria.

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