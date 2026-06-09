logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Atlético la rechaza oferta de 150 mde por Julián Álvarez

Real Madrid presentó la oferta formal por el delantero

Por El Universal

Junio 09, 2026 01:57 p.m.
A
Atlético la rechaza oferta de 150 mde por Julián Álvarez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Real Madrid sacudió el mercado de fichajes al anunciar que presentó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid.

      A través de un comunicado oficial, la institución blanca confirmó que realizó el acercamiento formal con el conjunto colchonero, buscando negociar los derechos federativos del jugador.

      La cifra propuesta colocaba la operación entre las más altas del mercado reciente, evidenciando la apuesta del Real Madrid por reforzar su ofensiva con talento joven y de proyección internacional.

      Sin embargo, la respuesta del Atlético de Madrid no tardó en llegar. Tras analizar la propuesta, la directiva rojiblanca agradeció el interés mostrado por su rival, pero rechazó la oferta, dejando claro que la salida de Julián Álvarez únicamente se daría mediante el pago de su cláusula de rescisión.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El gesto del Atlético también dejó en evidencia la firme postura del club por mantener a una de sus piezas clave, en un contexto donde el delantero argentino se ha consolidado como un referente en el esquema del equipo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Atlético rechaza oferta de 150 mde por Julián Álvarez
      Atlético rechaza oferta de 150 mde por Julián Álvarez

      Atlético rechaza oferta de 150 mde por Julián Álvarez

      SLP

      El Universal

      Real Madrid presentó la oferta formal por el delantero

      Cierran jardín de niños en La Lomita por mal manejo de recursos
      Cierran jardín de niños en La Lomita por mal manejo de recursos

      Cierran jardín de niños en La Lomita por mal manejo de recursos

      SLP

      Flor Martínez

      La falta de respuestas ha llevado al bloqueo de las instalaciones

      Ley Serrano, vigente mientras la Corte no diga lo contrario
      Ley Serrano, vigente mientras la Corte no diga lo contrario

      Ley Serrano, "vigente mientras la Corte no diga lo contrario"

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El diputado afirmó que quien cometa uso indebido de la IA será un delincuente

      Espera Guajardo igualdad de condiciones en proceso del PAN
      Espera Guajardo igualdad de condiciones en proceso del PAN

      Espera Guajardo igualdad de condiciones en proceso del PAN

      SLP

      Redacción

      La senadora Verónica Rodríguez también lucharía por la candidatura en la capital