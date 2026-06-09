¿Cómo llegar al Estadio CDMX para la inauguración del Mundial?

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A un par de días de la inauguración del Mundial 2026, el

prepara un operativo de movilidad para facilitar la llegada de los asistentes al

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mediante transporte público (Metro, Metrobús,y Trolebús), además de servicios especiales comoy rutas peatonales en las que se caminan de 15 a 30 minutos.-----Llegada por Metro y MetrobúsLos aficionados podrán utilizar la Línea 1 del Metrobús y conectar con elhaciaTambién podrán llegar a, mediante las Líneas 2 y 3 del Metro, enlazando con los, respectivamente.Mientras, desde la Línea 5 del Metrobús, lapermitirá conectar con la zona de, desde la cual se puede llegar caminando.El costo del Metro es de, mientras el del Metrobús, 6 pesos.----Llegada porOtra alternativa será el, que ofrecerá undesde. Los usuarios deberán llegar a la estaciónde la Línea 2 del Metro y realizar el transbordo alpara arribar a la zona delsin paradas intermedias.El costo del tren es dePara quienes acudan en automóvil, se habilitará el sistema, conen, Parque Ecológico Xochimilco, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Plaza Carso.Desde estos puntos saldránhaciaEl servicio estará disponible desde lasy tendrá un costo de 500 pesos por viaje redondo.-----RideAdemás, operará el, que ofrecerádesde, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.Las salidas serán cada 15 minutos a partir de lashacia, con una tarifa de 350 pesos por viaje redondo.Llegada porLos asistentes también podrán llegar en; para ello, la(Semovi) dispondrá dedesdedel partido, cony salida en:Anillo de circunvalaciónSkate Park Los MultisLlegada peatonal y en taxi.Para quienes utilicen, se habilitaránen:y Acoxpay PeriféricoAcoxpa yGran Sur y Avenida del ImánAcoxpa y División del Norte.Finalmente, el acceso al estadio se realizará mediante. Dependiendo del punto de llegada, losserán de entredesde:, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.