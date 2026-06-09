¿Cómo llegar al Estadio CDMX para la inauguración del Mundial?
El operativo incluye tarifas accesibles y puntos estratégicos para estacionamiento y transporte especial desde las 07:00 horas.
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A un par de días de la inauguración del Mundial 2026, elGobierno capitalino prepara un operativo de movilidad para facilitar la llegada de los asistentes al Estadio Ciudad de México
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mediante transporte público (Metro, Metrobús, Tren Ligero y Trolebús), además de servicios especiales como Park & Ride, Ecobici y rutas peatonales en las que se caminan de 15 a 30 minutos.
-----Llegada por Metro y Metrobús
Los aficionados podrán utilizar la Línea 1 del Metrobús y conectar con el Trolebús Perisur hacia Santa Úrsula - Santo Tomás.
También podrán llegar a Santa Úrsula - Santo Tomás, mediante las Líneas 2 y 3 del Metro, enlazando con los trolebuses Tasqueña y Universidad, respectivamente.
Mientras, desde la Línea 5 del Metrobús, la estación Cañaverales permitirá conectar con la zona de Gran Terraza Coapa, desde la cual se puede llegar caminando.
El costo del Metro es de 5 pesos, mientras el del Metrobús, 6 pesos.
----Llegada por Tren Ligero
Otra alternativa será el Tren Ligero, que ofrecerá un servicio directo desde Tasqueña. Los usuarios deberán llegar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro y realizar el transbordo al Tren Ligero para arribar a la zona del Estadio Ciudad de México sin paradas intermedias.
El costo del tren es de 3 pesos.
Park & Ride
Para quienes acudan en automóvil, se habilitará el sistema Park & Ride, con estacionamientos en Campo Marte, Parque Ecológico Xochimilco, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Plaza Carso.
Desde estos puntos saldrán autobuses cada 15 minutos hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás.
El servicio estará disponible desde las 07:00 horas y tendrá un costo de 500 pesos por viaje redondo.
-----Ride
Además, operará el servicio Ride, que ofrecerá transporte especial desde Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.
Las salidas serán cada 15 minutos a partir de las 07:00 horas hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás, con una tarifa de 350 pesos por viaje redondo.
Llegada por Ecobici o scooter
Los asistentes también podrán llegar en Ecobici o scooter; para ello, la Secretaría de Movilidad (Semovi) dispondrá de 2 mil bicicletas y 2 mil scooters desde tres horas antes del partido, con estaciones de llegada y salida en:
Héroes del 47
Anillo de circunvalación
Viaducto Tlalpan
Skate Park Los Multis
General Anaya
Llegada peatonal y en taxi.
Para quienes utilicen taxis o aplicaciones de transporte, se habilitarán puntos autorizados en:
Viaducto Tlalpan y Acoxpa
Renato Leduc y Periférico
Acoxpa y Calzada Acoxpa
Gran Sur y Avenida del Imán
Acoxpa y División del Norte.
Finalmente, el acceso al estadio se realizará mediante siete rutas peatonalescontroladas. Dependiendo del punto de llegada, los recorridos a pie serán de entre 10 y 30 minutos desde: Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.
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