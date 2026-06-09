logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Cómo llegar al Estadio CDMX para la inauguración del Mundial?

El operativo incluye tarifas accesibles y puntos estratégicos para estacionamiento y transporte especial desde las 07:00 horas.

Por El Universal

Junio 09, 2026 01:21 p.m.
A
¿Cómo llegar al Estadio CDMX para la inauguración del Mundial?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A un par de días de la inauguración del Mundial 2026, el

      Gobierno capitalino
      prepara un operativo de movilidad para facilitar la llegada de los asistentes al Estadio Ciudad de México

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      mediante transporte público (Metro, Metrobús, Tren Ligero y Trolebús), además de servicios especiales como Park & Ride, Ecobici y rutas peatonales en las que se caminan de 15 a 30 minutos.
      -----Llegada por Metro y Metrobús
      Los aficionados podrán utilizar la Línea 1 del Metrobús y conectar con el Trolebús Perisur hacia Santa Úrsula - Santo Tomás.
      También podrán llegar a Santa Úrsula - Santo Tomás, mediante las Líneas 2 y 3 del Metro, enlazando con los trolebuses Tasqueña y Universidad, respectivamente.
      Mientras, desde la Línea 5 del Metrobús, la estación Cañaverales permitirá conectar con la zona de Gran Terraza Coapa, desde la cual se puede llegar caminando.
      El costo del Metro es de 5 pesos, mientras el del Metrobús, 6 pesos.
      ----Llegada por Tren Ligero
      Otra alternativa será el Tren Ligero, que ofrecerá un servicio directo desde Tasqueña. Los usuarios deberán llegar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro y realizar el transbordo al Tren Ligero para arribar a la zona del Estadio Ciudad de México sin paradas intermedias.
      El costo del tren es de 3 pesos.
      Park & Ride
      Para quienes acudan en automóvil, se habilitará el sistema Park & Ride, con estacionamientos en Campo Marte, Parque Ecológico Xochimilco, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Plaza Carso.
      Desde estos puntos saldrán autobuses cada 15 minutos hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás.
      El servicio estará disponible desde las 07:00 horas y tendrá un costo de 500 pesos por viaje redondo.
      -----Ride
      Además, operará el servicio Ride, que ofrecerá transporte especial desde Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.
      Las salidas serán cada 15 minutos a partir de las 07:00 horas hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás, con una tarifa de 350 pesos por viaje redondo.
      Llegada por Ecobici o scooter
      Los asistentes también podrán llegar en Ecobici o scooter; para ello, la Secretaría de Movilidad (Semovi) dispondrá de 2 mil bicicletas y 2 mil scooters desde tres horas antes del partido, con estaciones de llegada y salida en:
      Héroes del 47
      Anillo de circunvalación
      Viaducto Tlalpan
      Skate Park Los Multis
      General Anaya
      Llegada peatonal y en taxi.
      Para quienes utilicen taxis o aplicaciones de transporte, se habilitarán puntos autorizados en:
      Viaducto Tlalpan y Acoxpa
      Renato Leduc y Periférico
      Acoxpa y Calzada Acoxpa
      Gran Sur y Avenida del Imán
      Acoxpa y División del Norte.
      Finalmente, el acceso al estadio se realizará mediante siete rutas peatonalescontroladas. Dependiendo del punto de llegada, los recorridos a pie serán de entre 10 y 30 minutos desde: Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Añorve niega financiar normalistas que apoyan a la CNTE
      Añorve niega financiar normalistas que apoyan a la CNTE

      Añorve niega financiar normalistas que apoyan a la CNTE

      SLP

      El Universal

      Atribuyó las acusaciones a una estrategia del gobierno 4T

      ¿Cómo llegar al Estadio CDMX para la inauguración del Mundial?
      ¿Cómo llegar al Estadio CDMX para la inauguración del Mundial?

      ¿Cómo llegar al Estadio CDMX para la inauguración del Mundial?

      SLP

      El Universal

      El operativo incluye tarifas accesibles y puntos estratégicos para estacionamiento y transporte especial desde las 07:00 horas.

      Boris se debilita a baja presión remanente
      Boris se debilita a baja presión remanente

      "Boris" se debilita a baja presión remanente

      SLP

      El Universal

      La tormenta Boris se localiza cerca de Punta Maldonado con vientos máximos de 45 km/h y se desplaza hacia el noroeste.

      Sheinbaum: recursos insuficientes para demandas de la CNTE
      Sheinbaum: recursos insuficientes para demandas de la CNTE

      Sheinbaum: recursos insuficientes para demandas de la CNTE

      SLP

      El Universal

      Los gobiernos estatales carecen de fondos suficientes para cumplir demandas del magisterio, señala la mandataria en conferencia.