Ediciones ERA cierra

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Ciudad de México.- El sello mexicano Ediciones Era, uno de los más importantes del sector independiente del país, anunció este lunes la suspensión de sus actividades, así como el cierre paulatino de sus cuentas con librerías y puntos de venta, tras 66 años de actividad, debido a las dificultades financieras que enfrenta el mercado del libro.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de la editorial, fundada en 1960 por jóvenes vinculados al exilio español, entre ellos Neus Espresate Xirau, Tomás Espresate, José Azorín, Pilar Alonso, Carlos Fernández del Leal y el artista Vicente Rojo.

La empresa reconoció que la venta de libros ha cambiado tanto que "ya no les es posible vivir de ello".

"La red de librerías que existía antes de la pandemia y que garantizaba nuestra subsistencia desapareció, al grado de que las ventas se desplomaron hasta ser de apenas del 25 por ciento de lo que eran antes", explicó.

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Las publicaciones de esta casa editorial no eran menores, pues su catálogo se distinguió por difundir a algunos de los grandes autores mexicanos del siglo pasado, como José Revueltas, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Efraín Huerta, entre otros.

También dio cabida a grandes autores latinoamericanos, como Gabriel García Márquez, cuya novela ´El coronel no tiene quien le escriba´ publicó en su primera edición mexicana.