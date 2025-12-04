logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Caen ventas de autos, aun con Buen Fin

Por El Universal

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Caen ventas de autos, aun con Buen Fin

Ciudad de México.- Las agencias vendieron 148 mil 359 vehículos ligeros nuevos durante noviembre, cuando se celebró la campaña de descuentos de El Buen Fin.

Esta cifra equivale a una disminución de 0.3% en comparación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con cifras del Inegi.

Durante noviembre, Nissan incrementó 0.6% sus ventas y General Motors retrocedió 3.4%. Ambas son las empresas que más producen coches en el país.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, comentó que el mercado de vehículos ligeros en noviembre fue inferior a lo estimado por los distribuidores, ya que ellos pronosticaron colocar 150 mil 399 unidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La estimación tuvo una diferencia porcentual de 1.4% con respecto al dato observado de 148 mil 359 coches.

Sin embargo, el volumen de comercialización fue superior a las ventas de noviembre de 2019, cuando fueron comercializados 124 mil 804 automóviles.

La AMDA destacó que, a partir de noviembre, Geely y Jetour-Soueast se suman al reporte de ventas oficiales del Inegi.

En el acumulado de enero a noviembre, el Inegi reportó la venta de un millón 370 mil 186 vehículos, lo que representa un crecimiento de 1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avanza plan de reforma de 40 horas a la semana
Avanza plan de reforma de 40 horas a la semana

Avanza plan de reforma de 40 horas a la semana

SLP

El Universal

Presidenta envió la iniciativa al Senado que la discutirá

El salario aumenta 13% para el 2026
El salario aumenta 13% para el 2026

El salario aumenta 13% para el 2026

SLP

El Universal

El salario mínimo se ubicará en 315.04 pesos diarios o 9 mil 582.47 pesos mensuales

Trump sugiere dejar expirar el T-MEC
Trump sugiere dejar expirar el T-MEC

Trump sugiere dejar expirar el T-MEC

SLP

EFE

Caen ventas de autos, aun con Buen Fin
Caen ventas de autos, aun con Buen Fin

Caen ventas de autos, aun con Buen Fin

SLP

El Universal