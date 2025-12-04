Caen ventas de autos, aun con Buen Fin

Ciudad de México.- Las agencias vendieron 148 mil 359 vehículos ligeros nuevos durante noviembre, cuando se celebró la campaña de descuentos de El Buen Fin.

Esta cifra equivale a una disminución de 0.3% en comparación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con cifras del Inegi.

Durante noviembre, Nissan incrementó 0.6% sus ventas y General Motors retrocedió 3.4%. Ambas son las empresas que más producen coches en el país.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, comentó que el mercado de vehículos ligeros en noviembre fue inferior a lo estimado por los distribuidores, ya que ellos pronosticaron colocar 150 mil 399 unidades.

La estimación tuvo una diferencia porcentual de 1.4% con respecto al dato observado de 148 mil 359 coches.

Sin embargo, el volumen de comercialización fue superior a las ventas de noviembre de 2019, cuando fueron comercializados 124 mil 804 automóviles.

La AMDA destacó que, a partir de noviembre, Geely y Jetour-Soueast se suman al reporte de ventas oficiales del Inegi.

En el acumulado de enero a noviembre, el Inegi reportó la venta de un millón 370 mil 186 vehículos, lo que representa un crecimiento de 1% con respecto al mismo periodo del año anterior.