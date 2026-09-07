Dólar se mantiene debajo de 17 pesos este lunes

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CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar inició este lunes 7 de septiembre con una cotización cercana a 16.91 pesos por unidad en el mercado internacional, mientras el peso mexicano se mantiene por debajo de la barrera de las 17 unidades.

La paridad registraba movimientos moderados durante las primeras operaciones de la jornada, con cotizaciones de entre 16.90 y 16.92 pesos por dólar, de acuerdo con plataformas financieras. El precio puede cambiar durante el día conforme avancen las operaciones.

El Banco de México mantiene en 16.9560 pesos el tipo de cambio aplicable este lunes para solventar obligaciones denominadas en dólares. El último FIX determinado por el banco central, correspondiente al viernes 4 de septiembre, fue de 16.8748 pesos.

En ventanillas bancarias, el precio presenta diferencias porque cada institución incorpora sus propios márgenes. Durante la mañana, el dólar se vendía en 17.32 pesos en BBVA, 17.35 en Banorte, 17.46 en Banamex, 17.50 en Scotiabank, 17.55 en Santander y 17.60 pesos en Afirme.

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La moneda mexicana llega a esta jornada después de una semana de relativa estabilidad. Durante los últimos siete días, el tipo de cambio fluctuó entre aproximadamente 16.87 y 17.03 pesos por dólar, con una apreciación semanal del peso cercana a 0.6 por ciento.

El nivel actual también muestra una diferencia importante frente al mismo periodo de 2025, cuando el dólar rondaba los 18.75 pesos. En términos anuales, el peso acumula una apreciación cercana al 11 por ciento, de acuerdo con datos del mercado recopilados.

El comportamiento ocurre en medio de una debilidad moderada del dólar frente a otras monedas y de la cautela de los inversionistas ante los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que podrían influir en las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal.

A ello se suma la volatilidad internacional provocada por el encarecimiento del petróleo y las tensiones en Medio Oriente. Estos factores podrían generar movimientos en el tipo de cambio durante el resto de la jornada.