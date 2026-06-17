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Exportaciones a México logran récord en abril

Por El Universal

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Exportaciones a México logran récord en abril
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos (EU) registró un monto récord en el valor de sus exportaciones a México al alcanzar los 35 mil 343 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del Census Bureau de la Unión Americana.

      Se trata del segundo mes en que las exportaciones de productos estadounidenses a México alcanzan niveles sin precedentes, ya que en marzo pasado se enviaron 32 mil 775 millones de dólares en mercancía.

      Con ello se disminuyó el déficit comercial que tiene EU con la economía mexicana, al bajar de 18 mil 427 millones de dólares en marzo a 15 mil 348 millones en abril pasado.

      Todo ello se da luego de que, en marzo del 2025, la administración de Donald Trump inició con el cobro de aranceles a diversos productos como acero y aluminio.

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      México es el principal destino de las exportaciones americanas al mundo y también el territorio estadounidense es el cliente número uno de los bienes mexicanos que se venden en el extranjero.

      Las importaciones de productos mexicanos que realiza EU tuvieron en marzo un récord de 51 mil 202 millones de dólares; sin embargo, en abril bajó a 50 mil 692 millones de dólares.

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