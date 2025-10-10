Inflación acelera a 3.76% en septiembre

Ciudad de México.- La inflación, también conocida como el impuesto de los pobres, tomó altura durante el mes patrio, reveló el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este jueves.

Al vigilar las 55 principales ciudades, el instituto que preside Graciela Márquez encontró que la inflación llegó a 3.76% durante septiembre y se trata del mayor registro desde junio pasado, cuando estaba por arriba de 4%.

La inflación, que muestra el alza de los precios de los principales productos y servicios que se venden en el país, quedó por debajo de lo previsto por las instituciones del sector privado, ya que el consenso estimaba que sería de 3.79%, de acuerdo con los resultados de una encuesta que el grupo Citi aplicó esta semana a 39 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis. La inflación, considerada el peor enemigo del dinero, se mantiene dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3%.

El Inegi cotiza cerca de 300 productos y servicios, y destaca el chile serrano, con un alza de 46.3% el mes pasado; seguido del tomate verde, que se incrementó 23.5%; y luego la carne de res, con 18.5%.

