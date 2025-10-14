logo pulso
Habrá más impuestos para apoyar a Pemex

Por El Universal

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Habrá más impuestos para apoyar a Pemex

Ciudad de México.- La organización México Evalúa afirmó que en 2026 le cobrarán más impuestos a los mexicanos para seguir apoyando a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En conferencia de prensa, el coordinador de Gasto Público, Jorge Cano, señaló que el Paquete Económico 2026 plantea que cada contribuyente pagará en promedio un poco más de dos mil pesos más de impuestos frente a 2025.

Casi todo servirá para darle a Pemex mil 960 pesos por persona en ayudas fiscales, enfatizó durante la presentación del análisis Erario 2026.

Lo anterior debido a que en la miscelánea fiscal que se propone para el próximo año, se plantea un endurecimiento de la fiscalización, la actualización de gravámenes y la aplicación de aranceles, refirió.

Pero el especialista hizo ver que mientras los ingresos tributarios crecen, Pemex dejará de aportar al erario.

Expuso que en 2026, Pemex aportará a cada ciudadano mil 731 pesos, es decir 57% menos que en 2016).

Por el contrario, los mexicanos le van a devolver a la empresa mil 960 pesos para pagar sus deudas, lo que significa 85% más que en 2025.

“Eso significa que en lugar de recibir recursos por Pemex, los ciudadanos tendrán que pagarle 230 pesos de sus impuestos a la petrolera para que siga operando”, manifestó.

