Aumenta el precio de la canasta básica

Ciudad de México.- En septiembre de 2025, el costo de la canasta alimentaria reportó un incremento anual de 3.6% en el ámbito rural y de 4.7% en las áreas urbanas del país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Hay que destacar que el costo de la canasta alimentaria en las áreas rural y urbana son los referentes de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), para indicar que porcentaje de la población en dicha condición.

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res (de cualquier parte que se saque), fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

Por lo que refiere al rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera de casa, el aumento de su costo en el área rural y urbana fue similar, con una tasa anual de 7.6 por ciento.

El rubro de bistec de res (de cualquier parte que se saque), presentó un aumento de 18.7% también en ambas localidades, pero tuvo mayor incidencia en el ámbito rural.

Líneas de Pobreza

Los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), que consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria y la no alimentaria, fueron de 3.4% en el ámbito rural y 3.8 % en el urbano. El incremento en el ámbito rural fue menor a la inflación general anual (3.8 %) y en el ámbito urbano fue similar.

Las Líneas de Pobreza por Ingresos se conforman de los alimentos (canasta alimentaria) y de bienes y servicios.